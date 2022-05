“Doctor Strange" y “Top Gun Maverick”, estas son las películas que se estrenarán en mayo

Como todos los meses, grandes estrenos llegan a la cartelera, en salas, para disfrutar las historias con la mejor pantalla y sonido. A continuación, los títulos:

5 de mayo: "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es el título original de esta cinta, tras su breve experiencia con el multiverso junto al Hombre Araña, el hechicero supremo tiene una nueva misión; la más peligrosa de su vida. Dirección: Sam Raimi. Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez.

12 de mayo: "El pequeño ninja"

Un muñeco ninja que cobra vida forma equipo con un adolescente para vengar el asesinato de un pobre trabajar infantil en una fábrica. dirección: Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen.

19 de mayo: "Dog: Un viaje salvaje"

Dos exmiembros de los Rangers del ejército se emparejan involuntariamente en el viaje de su vida. Briggs y Lulu, una belga del Malinois, corren a lo largo de la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de un compañero soldado. Dirección: Reid Carolin y Channing Tatum. Elenco: Channing Tatum, Ryder McLaughlin, Aavi Haas.

19 de mayo: "Delphi: Una aventura submarina"

Un joven delfín con una imaginación muy activa intenta salvar Fish Town de las malvadas anguilas Moray y reunirse con su padre tras encontrar un arco mágico que hace realidad sus deseos. Dirección: Vasiliy Rovenskiy.

19 de mayo: "El peso del talento"

Título original: "The Unbearable Weight of Massive Talent". Un actor sin dinero acepta presentarse en la fiesta de cumpleaños de un fanático multimillonario, un capo de la droga que recién secuestró a la hija de un candidato a la presidencia de México. La CIA lo recluta para obtener información. Dirección: Tom Gormican. Elenco: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Paco León, Neil Patrick Harris; etc.

26 de mayo: "Top Gun: Maverick"

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Mitchell está donde pertenece, forzando los límites como valiente piloto de pruebas y esquivando el avance de rango que lo dejaría en tierra. Dirección: Joseph Kosinski. Elenco: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.

26 de mayo: "Encintados"

Con el apoyo de su novia, Martina seduce a un turista argentino para quedar embarazada. Cuando el donante involuntario descubre el plan, está decidido a volverse parte de la familia. Dirección: Gianfranco Quattrini. Elenco: Ximena Palomino, Magdyel Ugaz, Benjamín Amadeo, Jely Reátegui.

