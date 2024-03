Director de "20 días en Mariupol" protesta contra la Guerra en Ucrania, al recibir su premio Oscar

El primer discurso político de los Premios Oscar 2024 se dio gracias a la entrega de estatuilla en la categoría de mejor documental (largometraje), que homenajeó el trabajo del director ucraniano Mstyslav Chernov, quien tomó el micrófono para manifestarse en contra de lo que sucede actualmente en su país durante la guerra con Rusia.

"Este es el primer Oscar en la historia de Ucrania y me siento honrado, pero probablemente seré el primer director sobre este escenario que diga que desearía que nunca haber hecho esta película, desearía poder intercambiar esto para que Rusia nunca hubiera atacado Ucrania, nunca hubieran ocupado nuestras ciudades", dijo Chernov ante el silencio de todos.

La cinta retrata lo que sucede en la guerra que comenzó hace poco más de un año. En su inicio muestra un tanque de guerra Ruso que deja ver que el conflicto bélico ha comenzado, pero regresa en el tiempo 20 días antes cuando comienza la invasión rusa.

Sigue a un grupo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, quienes luchan por continuar su trabajo documentando las atrocidades de la guerra.

"Desearía obtener todo su reconocimiento para que Rusia no matara a tantos compatriotas ucranianos, deseo que liberen a todos los prisioneros, a todos los soldados que están en la cárcel, pero no puedo cambiar la historia, no puedo cambiar el pasado, pero juntos, entre ustedes, entre nosotros, algunas de las personas mas talentosas en el mundo podemos asegurar que la historia se va a por el lado correcto y que la gente de Mariupol y todos los que dieron sus vidas nunca sean olvidados porque el cine forma memorias y las memorias forman historia, así que gracias a todos, gracias a Ucrania".

Aunque ahora el enfrentamiento ha entrado en un "punto muerto", se calcula que al menos 500 mil soldados han muerto en el enfrentamiento, más de nueve mil civiles y ha causado y ha causado la mayor crisis de refugiados en el continente, desde la Segunda Guerra Mundial.

Este también es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

