Apio Quijano ha demostrado una dedicación inquebrantable por mantener una conexión cercana con su audiencia. A menudo realiza transmisiones en vivo para hablar sobre su vida y, en ocasiones, de temas relacionados al mundo de la farándula. Sin embargo, su entusiasmo por compartir tiempo con sus admiradores le jugó una mala pasada recientemente.

Un momento bochornoso protagonizado por el integrante de Kabah se volvió viral en las redes sociales. En el video, se observa a Quijano perdiendo el equilibrio y cayendo mientras cerraba una conversación con sus fans.

El incidente ocurrió cuando el intérprete de “La calle de las sirenas” bajaba unas escaleras y tropezó con un escalón.

Durante el clip, que provocó tanto risas como preocupación, muestra a Apio exclamando: “¡Ay cab…!”, mientras la cámara parece tambalear. Luego, toma el teléfono para explicar lo sucedido y no pudo contener la risa.

“No vi el escalón, chavos. Chale ¡Ay! Me dolió”, comentó.

Con su característico sentido del humor, Apio añadió: “¿Ves cuando te duele algo muchísimo, pero hay gente y no quieres llorar? Ya sabes”.

Afortunadamente, el cantante no sufrió lesiones graves. En los comentarios del video, algunos espectadores señalaron que el famoso ofreció más contenido que la segunda edición de “La casa de los famosos”. Otros se mostraron creativos en sus observaciones sobre el episodio, elogiando su habilidad para caer con elegancia, una actitud que lo caracteriza.

“Casi se hace jugo de apio”, “Apio cayendo en valiente y recuperando su elegancia”, “Se cae en mood señora de Lomas”, “Le dolió en fino y distinguido”, “Apio hasta se cae con gracia”, “El chale más elegante que he escuchado”, “El verdadero me río para no llorar”, “Se cae en Kim Kardashian”, fueron algunos de los comentarios.

