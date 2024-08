Apio Quijano arremete contra Shanik Berman: “me criticaste y me tiraste a matar”

Dentro de “La casa de los famosos México” la popularidad de los participantes no está garantizada. Una mala interacción, una opinión desafortunada, o un simple comentario, pueden llevar a que los fanáticos decidan eliminar a alguien de la competencia e, incluso, a ser duramente atacado en las redes sociales durante días.

Durante la primera semana del reality, la periodista Shanik Berman logró conectar con la audiencia gracias a los consejos de vida que ofrecía a las personalidades más jóvenes del programa, sus entrevistas y su actitud espontánea. Sin embargo, el pasado fin de semana se convirtió en la segunda persona en abandonar el show, ya que sus conductas comenzaron a desagradar a la audiencia. Al salir, Berman se enfrentó a una dura realidad.

Apio Quijano, quien participó en la primera edición del programa junto a Poncho De Nigris y Wendy Guevara, hizo una serie de declaraciones en contra de la comunicadora, recordando que, cuando él estuvo en la casa, Berman lo criticó severamente. “Shanik, este mensaje es para ti. Me criticaste y me tiraste a matar. Me dijiste cosas horribles”, afirmó Quijano.

El integrante de Kabah agregó que en aquel entonces las críticas de Berman llegaron a lastimar a su familia, generando impotencia al no poder defenderlo públicamente. “(Ahora) te tocó a ti y estuviste solo dos semanas. Fuiste un cuete cebado”, añadió. Para Apio, durante los años en los que Shanik ha estado frente a las cámaras, siente que ha juzgado y roto muchos corazones con su manera de expresarse.

“No es que te lo merezcas. No sé si es la vida, la justicia o el karma, pero la vida no se queda sin cobrar”, sentenció Quijano.

Apio evitó hablar de las estrategias que Shanik utilizó en la casa, pero reiteró que la periodista ha hecho cosas muy hirientes. Aunque no se siente en posición de criticarla, espera que esta experiencia le haya brindado la sensibilidad para entender lo que significa estar del otro lado, siendo la criticada. “Este tipo de experiencias, lo mejor que puedes hacer con ellas es recibirlas y convertirte en un mejor ser humano”.

Finalmente, Quijano expresó su deseo de que Berman pueda encontrar más herramientas para mejorar como persona.

Hasta el momento, la periodista no ha dado respuesta a las declaraciones de Quijano.