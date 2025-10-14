José Alberto Castro y Juan Osorio estarían sosteniendo una diferencia de intereses debido a que los dos están interesados en producir un remake más de la exitosa telenovela “Cadenas de amargura”.

Hasta el momento se sabe que “El Güero” Castro planea una historia de corte campirano que iniciará preproducción en diciembre, además de que ha dicho que no vislumbra hacer una nueva versión del famoso melodrama.

Por su parte Osorio, recién casado, no pasa por el mejor momento laboral, pues la mancuerna amorosa que formó con Fernando Colunga y Livia Brito en “Amanecer" parece que no se ha consolidado del todo.

Será en los próximos días cuando la empresa TelevisaUnivisión dé a conocer a cuál de los dos ejecutivos asignará la telenovela.

Lee también Lupillo Rivera revira: “Saquen sus propias conclusiones”

Abelito y Aldo de Nigris siempre serán amigos

Emotiva fue la despedida que se dio entre Aldo de Nigris, ganador de la tercera edición del reality “La Casa de los Famosos” y el influencer Abel Sáenz, mejor conocido como “Abelito”.

“Siempre seremos amigos, ¿verdad?”, preguntó Abel a Aldo a la hora de abrazarse y despedirse, pues la etapa de promoción de la final del reality llegó a su fin, por lo que el regio ya se encuentra en su casa, en Monterrey.

Los abrazos, las lágrimas, los buenos deseos y los planes de posibles proyectos en conjunto no faltaron; los dos amigos se prometieron estar en contacto continuamente y darse avances de sus avances laborales.

Hubo lágrimas, pero también promesas de pronto un reencuentro.

Trevi se deja ver “Sin filtro” en la historia contada por ella

En la era de las docuseries, Gloria Trevi estrenará la suya. Ya tuvo su bioserie: “Ellas soy yo” y ahora lanza “La Trevi: sin filtro”, que sigue a la intérprete de “Pelo suelto” en su gira Mi soundtrack, dentro y fuera del escenario.

Desde los problemas legales hasta la relación en casa con sus seres queridos, como su esposo y mánager Armando Gómez, así como “el caos” y la crudeza de su vida, la cantante se muestra tal cual en esta docuserie que estrenará el 24 de octubre en la plataforma Vix.

¿La razón? Sabe que su vida siempre ha estado expuesta y ha sido vista desde ópticas opuestas, incluso desde los medios de comunicación, como Azteca, con quien sostiene una demanda, y Televisa, que ha producido estos audiovisuales. Así que, de que otros cuenten su vida a su manera, a contarla ella… mejor ella.

Gloria Trevi lanzará su docuserie. Foto: EFE/ Octavio Guzmán.

Lee también Dalilah Polanco no llena el teatro después de LCDLF