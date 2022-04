El cantante argentino nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, cumpliría 71 años este martes, por lo que su viuda, Amanda Miguel, y su hija, Ana Victoria, decidieron recordarlo con eso que tanto amó: la música. Desde las primeras horas de este martes la familia subió a las plataformas la canción “Fuiste tú” para recordarlo.

Diego Verdaguer nació un 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina, pero la música lo traería a México, país en el que hizo una casa maravillosa junto a su esposa y también se nacionalizó mexicano

“Nosotros lo conseguimos con el tiempo, llegamos a vivir a México en 1980, hace 41 años va a ser en Marzo (del 2021), es toda una vida y obviamente hemos hecho un sinfín de cosas, y claro, uno en 41 años crea, tenemos esta casa que es en donde estamos ahora (en México), es una casa llena de recuerdos, de espacios, estamos siempre reorganizando por todos lados, en los Ángeles también (tenemos una casa), esta pandemia nos ha servido para reestructurar, reorganizar, este es nuestro nido principal, aquí en México”, dijo Diego en 2021 desde esa propiedad que era un tesoro para él y para su esposa.

A lo largo de su carrera musical Diego Verdaguer tuvo varios éxitos, entre ellos “Volveré”, “Tonta”, “Voy a conquistarte” y “Pídeme”. Entre sus discos destacan “Lágrimas”, “Mexicano hasta las pampas” 1 y 2, “Inolvidable”, entre otros.

Lee también: La casa de ensueño que construyeron Amanda Miguel y Diego Verdaguer en México



Instagram Amanada Miguel.

Verdaguer falleció el pasado 20 de enero como consecuencia del Covid-19, en Los Ángeles. Fue padre de Gimena Boccadoro, su primera hija de otra relación, que no se dedicó al medio artístico; y Ana Victoria, también cantante e hija de Amanda.

Afectado por la pandemia como cualquier músico, Diego también se volvió referente cuando opinó sobre el Covid: “Yo creo que esto ha sido toda una manipulación de seres humanos malignos”, refirió.

En noviembre pasado, Diego Verdaguer se convirtió en abuelo por parte de Ana Victoria, quien dio a luz a su primogénito, Lucca. El cantante pudo conocerlo y abrazarlo antes de que empeorara su salud.

Celebran sus 71 años

Aunque físicamente ha trascendido, sus seres queridos han recordado cómo celebró su cumpleaños número 70 el año pasado.

“La luz que veo cada mañana al amanecer sigue siendo él”, dijo Amanda a través de un comunicado.

Tanto madre como hija han decidido continuar con la gira musical que harían junto a Diego, “Siempre te amaré tour”, por Estados Unidos, que comenzará el 5 de agosto en California con 25 fechas.

Su hija Gimena Boccadoro también le dedidcó un emotivo mensaje en que dio constancia del amor mutuo que siempre hubo entre ellos y que seguirá aún después de la muerte.

"Lo que me queda de ti, es puro amor. Ternura, sonrisas, y alguna tristeza. Lo que me queda de ti son las flores que miro diario, las canciones que escuchamos juntos y los chistes que se te harían reír. Lo que me queda de ti son las expresiones tuyas reflejadas en mis hijos, y sus pasiones tan parecidas a las nuestras, como si fuéramos una tribu infinita que siempre se vuelve a reunir a través de los tiempos", se lee.

Gimena acompañó su mensaje con un video de varios momentos felices y divertidos junto a su padre Diego; agradeció a la vida por el tiempo compartido y reconoció que todo el tiempo lo extraña inmensamente".

"Lo que me queda de ti, son nuestros abrazos de luna, nuestras charlas donde me dabas instrucciones de vida, siempre me importo mucho lo que me dices pa. Hoy es tu cumpleaños y lo celebro porque disfrutamos juntos 50 años y porque gracias a ti, estoy acá. Tu vida me dio vida pa, te amo, TE EXTRAÑO INMENSAMENTE todo el tiempo".

rad