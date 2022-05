Diego Luna invita a México a ver "Andor": "nos recuerda que somos capaces todos"

Anaheim, California.- A sus 42 años Diego Luna se dice ser el más feliz de regresar a la piel del "Capitán Cassion Andor" personaje que interpetó en la cinta "Rogue One: una historia de Star Wars" (2016) , y que este 31 de agosto estrenará la primera temporada de su propia serie en Disney +, bajo el título de "Andor".



“Estoy muy feliz y quiero decir que primero que nada saludo a México, a quienes invito a ver esta serie. Me parece muy importante contar esta historia, porque nos recuerda que somos capaces todos. "Andor" inicia muy lejos del personaje que conocimos en "Rogue On"’ y lo que se trata es de trazar ese arco hacia ese máximo sacrificio por la causa“, dijo Luna a EL UNIVERSAL durante las actividades de "Star Wars: Celebration".



El actor subrayó que "Andor" trata más sobre regresarle el poder a la gente común. La serie sucederá 5 años antes de los eventos que el público pudo ver en "Rogue One", narrándose en 12 episodios este 2022 y con una segunda temporada programada para el próximo año, dividida en dos partes.



Foto: Disney+

El mexicano que hacía menos de 24 horas caminó por la Riviera francesa en las actividades del Festival Internacional de Cannes, expresó también ante un auditorio de fans de "Star Wars Celebration": “para mí la historia de ‘Star Wars’ tiene que ver con la gente común. Y es sobre el poder que tenemos y el despertar que nos merecemos”.



Entre las voces que festejaron al protaginsta de "Y Tu Mamá También" y "Narcos: México", se encuentra la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Keenedy quien dijo a este diario: “ha sido un gran placer trabajar con Diego. Además que es un actor muy guapo. Creo que el sacrificio que "Cassian Andor" hace por la galaxia lo sentimos porque Diego Luna lo interpreta de una forma maravillosa”.

A los elogios para el trabajo de Luna se sumó el propio creador de "Andor" y coescritor de "Rogue One", Tony Gilroy, nominado a dos premios Oscar por su filme "Michael Clayton": “Diego es el mejor. Nos conocimos cuando hicimos "Rogue One" al ser yo coescritor. Para esta historia, necesitas a un actor que sea un caballero en la vida real, con espíritu rebelde y que a la vez sea un gran actor. No me hubiera animado a hacer la serie sin él”, compartió.

