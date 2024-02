Diego de Erice reacciona ante las críticas por sus esculturas de conejo en la Semana del Arte

Cada vez más artistas del mundo del espectáculo muestran sus múltiples facetas. Tal es el caso del actor Diego de Erice, quien durante la Semana del Arte en la Ciudad de México, celebrada a principios de febrero, presentó algunas de sus esculturas en forma de conejo llamadas "No Bunny", que se basan en el discurso existencialista.

Aunque el famoso suele compartir en redes sociales sus procesos artísticos, como pinturas y técnicas, los pequeños conejitos generaron diversas críticas. Sin embargo, esto no impidió que tuviera éxito en la venta de sus obras de arte, las cuales se venderían en 25 mil pesos, algo que él mismo destacó y hasta respondió a las críticas.

Diego de Erice muestra sus obras de arte. Foto: Vía Instagram.

Frente a los medios de comunicación, el Diego detalló que por segunda vez fue el artista que más piezas vendió en el BADA. "Me fue muy bien, el público está recibiendo con mucho cariño... Obviamente hay críticas muy buenas y otras no tan favorables, pero gracias al público la mayor parte son favorables. Estoy muy comprometido con mi proyecto, tanto que viajaré a Nueva York en abril", expresó en un video compartido en el canal de YouTube de Berence Ortiz.

Colección "No Bunny" de Diego de Erice. Foto: Instagram oficial.

Ante las comparaciones con la controversia en la que se vio envuelta la hija de Bárbara de Regil el año pasado por vender cuadros pintados por ella, Diego explicó que no conocía el trabajo de Mar Regil, pero respecto a su experiencia, mencionó que recibió un reconocimiento de la UNESCO y viajó a España para recibir un premio, instalando puntos de venta para sus obras. Para Erice, su proyecto artístico no es solo un pasatiempo.

"Mi proyecto es parte de mi profesión, lo que pasa es que el medio artístico y el medio del arte son diferentes, entonces tal vez ustedes no lo conocían tanto y me encanta que ahora ya lo sepan", afirmó.

Reconoció que las críticas que recibió estaban relacionadas con el precio de las esculturas, pero también entendió que el valor podría aumentar debido a la plusvalía. "Si a la gente le gusta o no, es súper válido, pero no por eso dejo de hacer lo que me encanta hacer. Mis precios y mi discurso son claros, y habrá quien esté de acuerdo con ellos", concluyó.

Durante la Semana del Arte en la Ciudad de México, Diego vendió un total de 78 piezas.

¿Cuál es el objetivo que Diego de Erice persigue con "No Bunny"?

El actor explicó a través de la cuenta de TikTok @DulceAlos que el "No Bunny project" es una escultura contemporánea que se inspira en el discurso existencialista de que no somos nadie, expresado en inglés como "No bady", que suena parecido a "No Bunny", lo que nos invita a ser quienes queramos ser. Es un juego de palabras que resalta la libertad de elección.

Los conejitos, en particular, transmiten la sensación de movimiento. El actor plantea la pregunta: "Si alguien que nació para ser escultura decide no serlo, ¿qué te detiene a ti?" Esta reflexión busca inspirar a cada individuo a ser una mejor versión de sí mismo día a día.

