Diego Boneta fue captado en su arribo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle acerca de Luis Miguel, pues fue él quien lo interpretó en su bioserie, sin embargo, el actor no quiso entrar en detalles y hasta confesó que no tenía ni idea de que el "Sol de México" estaba enfrentado problemas en su salud. a sólo 20 días de que comenzara su gira.

Boneta, que se había alejado de la televisión para probar suerte en el mundo del entretenimiento hollywoodense, volvió a interpretar un papel completamente en español cuando se le dio la oportunidad de dar vida a Luis Miguel en su serie. El actor tenía cuentas pendientes con su admiración al "Sol de México" pues, cuando comenzó su carrera, en un show de talentos infantil, interpretó "La chica del bikini azul", por lo que esta propuesta de trabajo parecía ligarlo a los sueños que proyectada desde su niñez.

El actor puso tanto esmero en este proyecto que, mucho se llegó a decir, se mimetizó con la personalidad del cantante, de la cual le costó mucho desapegarse, luego de que acabaran las filmaciones de la producción de Netflix, la cual constó de dos temporadas. De hecho, fue Boneta quien confirmó las dificultades que pasó para seguir con su vida y emprender otros proyectos laborales, a tal grado que tuvo que recurrir a ayuda profesional para lograrlo.

"Fue como todo un proceso de meses después de como: ‘-A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’, terapia como para volver a mí" porque "inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel", reveló a principios de este año a la prensa.

Y aunque para Diego su apego a Luis Miguel ya es una etapa superada, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de hablarle acerca de "Mickey" cuando lo encontraron en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, sobre todo ahora que la controversia rodea al cantante, luego que su llegada a Chile, el segundo país que visita por el "Luis Miguel Tour 2023", y se rumoreara que había sido hospitalizado de emergencia por un cuadro gripal grave.

Sin embargo, el actor de 32 años no quiso hablar mucho del tema y hasta dijo desconocer que la salud del "Sol" se encontraba vulnerable:

"Ay no sé... digo, no tenía ni idea que estaba hospitalizado, espero que esté bien".

De lo que sí se dijo enterado fue del éxito que ha granjeado con su gira actual. "Me da mucho mucho gusto que le esté yendo tan bien con esta gira".

Hablando de giras, a Boneta también se le preguntó por la gira del reencuentro de RBD, pues él formó parte del elenco dela telenovela, y aunque no quiso entrar en detalles, les envió buenos deseos, así como no descartó la posibilidad de darse una escapada a uno de sus conciertos, pese a que tiene una agenda de trabajo muy apretada.



