Diego Boneta, la nueva cara de Amazon: se asocia como productor y actor de la plataforma

El actor Diego Boneta producirá series, películas y programas de televisión para la plataforma Amazon Prime, que anunció este lunes un acuerdo con el mexicano.

El actor, conocido por dar vida a Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix, también actuará en varios de esos formatos, que se grabarán en español y estarán producidos por su propia compañía, Three Amigos, en la que también trabaja su hermana, Natalia Boneta.

El mexicano, de 31 años, tendrá así un papel destacado en los nuevos contenidos que el gigante Amazon presente a partir del año que viene para el público latinoamericano.



Foto: Instagram

"Quiero poder tener los pies en ambos lados, hacer proyectos en Estados Unidos y México, un poco estar campechaneando (intercalando) entre ambos mundos y distintos tipos de proyectos, algunos comerciales y otros de festivales. Y quiero estar un poco en todo", contó a finales del año pasado.

Por el momento, la productora de Boneta ya ha colaborado con otra plataforma de la competencia, Paramount+, en "At Midnight", una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold y protagonizada por el propio Boneta y Monica Barbaro que sigue la historia de amor prohibida de una exitosa actriz de Hollywood con el gerente de un hotel.

"Para mí es un sueño, (...) es muy especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos con la compañía Three Amigos y es nuestro sueño. Nunca ha habido una comedia romántica de Hollywood que filmara en México", dijo Boneta, quien antes de "Luis Miguel: La Serie" trabajó en la popular "Rebelde" y pronto estrenará "The Father of the Bride" con Gloria Estefan.

melc