Día de Muertos: Carmen Muñoz dedica ofrenda a su papá

Carmen Muñoz acostumbra cada año poner su ofrenda de Día de Muertos, porque aseguró a su hija Cosette le entusiasma mucho seguir esta costumbre, pero esta vez esta actividad tendrá un significado mayor, ya que será dedicada a su padre Refugio Muñoz, don Cuco como ella lo llama, que cumple el día de hoy un mes de fallecido.

"La estamos arreglando con mucho amor y poniéndole esa luz que mi papá necesita, sé que está disfrutando del descanso eterno y sé que está con nosotros y por eso lo estamos recordando con tanto cariño, entonces le estamos poniendo la comida que le gustaba, en el altar no pueden faltar los frijoles, los nopales y las tortillas, además eso es muy de nosotros los mexicanos, pero esta era la comida favorita de mi papá y se la voy a poner en el altar", dijo Carmen Muñoz.

El realizar el ritual de poner su altar espera mitigue un poco el dolor de la pérdida, aunque tuvo la oportunidad de despedirse de él con mucho amor, por lo que le da paz el saber que se fue tranquilo y lleno de amor.



"Eso es lo que le estoy poniendo en el altar, así es como lo estoy recordando, con ese cariño que siempre me dio, con esas palabras de aliento y apoyo que siempre me daba, con el amor y las bendiciones que voy a extrañar, pero sé que me las está mandando desde el cielo".

La tapatía aseguró que en la CDMX se vive de una forma diferente que en Jalisco, donde todo es más solemne, por eso a su familia le gusta venir en estos días a la ciudad, pero también siente que a través de esta actividad está transmitiendo esta tradición a las nuevas generaciones, que no la dejarán morir y que hoy participan entusiastas en cosas como el Desfile de Día de Muertos, donde ella estará conduciendo para Las Estrellas y que recorrerá Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo.

"Considero que al transmitir este gran desfile a través de la televisión, ayuda para que los niños, las niñas, las familias, aquellas personas que no puedan acudir y presenciarlo en vivo, lo vean por medio de la pantalla y sientan como si estuvieran con nosotros; entonces claro que es un legado y lo vamos a pasar de una manera amable, cálida, para que la gente lo viva".



¿Qué habrá en el Desfile de Día de Muertos?

Este año bajo el título El ombligo de la Luna, el Desfile de Día de Muertos estará integrado por ocho carros alegóricos autónomos, cuatro empujables, cinco globos monumentales, tres trajineras, una banda de marcha integrada por 300 músicos y animadores, y 688 voluntarios que recorrerán 8.7 kilómetros de la Estela de Luz hasta el Zócalo, donde se contará con con la participación estelar de Ángela Aguilar, quien regalará al pueblo mexicano la interpretación de "La Llorona" y "La Malagueña".

"Es un desfile que sin duda esperamos con mucha alegría, para celebrar a quienes ya se fueron, pero también para llevarle a la gente que no tiene la oportunidad de presenciarlo en el lugar, a través de la pantalla llevarle todos los detalles de este gran espectáculo".

Carmen explicó que éste sería su cuarto año cubriendo el desfile, pero cada año es una sorpresa para ella, porque van agregando elementos y personajes que en ediciones pasadas no se vieron, como este año en que por medio de un cuento se muestra cómo la Luna es guardiana del portal de los muertos.

Ella estará junto a Tania Rincón y Brandon Peniche narrando el arranque de este desfile, en punto de las 17 horas; por lo que está segura que se va a divertir mucho, porque son compañero que conoce de años y con quienes tiene química, pero lo mejor es que saben que van a sumar con sus comentarios en esta transmisión, porque cada uno tiene un punto de vista distinto y además investigaron un poco sobre lo que se verá hoy.

"El desafío de hacer esto, es darles detalles de esta tradición de Día de Muertos que quizá no lo tengan presente, yo siempre trato de darles datos que tal vez no sean tan comunes, es decir, sí me informo, sí investigo para poder dar esa información que a la gente le interesa, pero de una manera amable y divertida".

La conductora destacó que esta es una tradición que se ha vuelto muy representativa de México ante el resto del mundo, incluso muchos extranjeros visitan el país para presenciar el desfile, para vivir de cerca en los panteones esta costumbre.

"Los extranjeros te dicen, 'es que yo no entiendo cómo celebran a la muerte de esta manera, con comida, con música, con alegría, con veladoras, con esos elementos que tienen que ver con esta tradición', entonces para mí es un honor poder compartir esto en la transmisión del desfile, pero sobre todo recordarle a los mexicanos que es parte de nuestra cultura, de nuestra familia y que lo debemos tener siempre muy presente, como dicen, sólo los mexicanos nos reímos de la muerte y la celebramos de la manera en que lo hacemos".

Carmen Muñoz aseguró que el día de hoy vivirá esta experiencia al máximo, honrando la memoria de su padre y disfrutando de regalos de la vida como éste.

"A pesar de que hay tristeza en nuestro corazón por un ser querido que ya se nos adelantó, los recordamos con alegría, lo que vivimos con ellos, las anécdotas que hay mientras estuvieron con nosotros, el tiempo que nos compartieron, entonces para mí y creo que para todos los mexicanos, es una de las tradiciones más bonitas que tenemos por eso la vivimos de esta manera".

