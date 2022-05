La televisión mexicana está llena de una decenas de madres solteras que han demostrado que, sin el apoyo de una pareja, han sacado adelante a sus hijos. Marlene Favela y Bárbara de Regil son ejemplos de mamás que, de la noche a la mañana, se quedaron solas con el cuidado de sus respectivas niñas.

Esto mismo también pasó a otras famosas como Verónica Castro, Cecilia Galliano, Aracely Arámbula y Alicia Machado.

Verónica Castro

La actriz mexicana fue una de las primeras en la farándula mexicana que sin una pareja se hizo cargo de sus hijos a fines de los70 y los 80, primero con Cristian Castro, cuya paternidad se atribuía a Manuel “Loco” Valdés, aunque durante los primeros 16 años de vida de su “Gallito feliz” ella jamás habló públicamente del papá del niño.

Más tarde, en una entrevista para la revista TVyNovelas, Cristian Castro confirmó que su padre era el comediante. Casi una década después de la revelación de su hijo, Verónica reconoció la paternidad de “El Loco”; dijo qué fue lo que la enamoró de él. La actriz también asumió sola la maternidad de su hijo Michel, hijo del empresario Enrique Niembro, con quien se iba a casar y después canceló el plan.

Edith González

Por algunos años la actriz trató de mantener en secreto que el papá de su hija Constanza, nacida en 2004, era el político Santiago Creel, hasta que la revista Mi Guía publicó el acta de nacimiento de la niña, con los apellidos de ambos, y el político, a punto de lanzarse como candidato a la presidencia del país por el PAN, reconoció públicamente la paternidad de la niña. Antes de eso, la actriz fungió como mamá y papá ante todos.



Érika Buenfil

Similar a lo ocurrido con Edith González, los primeros años mantuvo en secreto la identidad del padre de su hijo Nicolás, aunque se especulaba que había mantenido una relación con Ernesto Zedillo jr, hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. Fue en 2008 cuando lo reveló en una entrevista con Inés Gómez Mont en el programa Ventaneando.

La actriz dijo que el papá de su primogénito nunca había tenido un acercamiento ni interés de participar en la crianza de Nicolás.

"¿Qué si hace falta? Creo que no, pero dicen que siempre falta, pero hasta ahorita no. Yo no le miento, ni jamás le he prohibido, si en algún momento dado él quiere buscarlo", dijo Buenfil sobre la ausencia de una figura paterna en la vida de su hijo.



Instagram Érika Buenfil.



Stephanie Salas

Desde que estaba embarazada había trascendido que el padre de su hija Michelle era Luis Miguel, ella lo negó, incluso atribuyó la paternidad a su entonces pareja, hasta que en entrevista para la revista Quién, Michelle confirmó quién era su papá.

Sin embargo, tanto Stephanie como la abuela Sylvia Pasquel y la bisabuela Silvia Pinal siempre destacaron el rol matriarcal de su familia y lo poco que hizo falta la presencia del papá en la vida de la joven. Fue a principios de la década pasada cuando Stephanie confirmó la reunión de su hija con su "El Sol", quien incluso se dejó fotografiar al lado de ella por los paparazzis en parques de diversiones y en restaurantes.



Instagram Stephanie Salas.



Aracely Arámbula

Hablando de "El Sol", tras su separación del cantante, la actriz de “Soñadoras” se ha hecho cargo sola de los dos hijos que procrearon: Miguel y Daniel, de acuerdo con lo que ha manifestado en las demandas de manutención y de convivencia entre padre e hijos que ha interpuesto en Estados Unidos.

Lee también: Desde la cocina, Chayanne derrite a las mamás con felicitación



Niurka

La vedette tiene tres hijos. Antes de involucrarse sentimentalmente con el productor Juan Osorio, tenía dos hijos: Kiko y Romina, cuyos papás no figuraron en su vida; ella los crió sola, según lo ha revelado en diversas entrevistas.



Instagram Niurka.

Alicia Machado

La exMiss Universo se convirtió en madre en 2008, producto de la relación que en ese momento la venezolana mantenía con el mexicano Rafael Hernández Linares, quien tras la ruptura amorosa con Machado no se ha hecho cargo de la ahora joven Dinorah.

"Siempre me pongo muy sentimental en estos días porque los niños siempre quisieran tener los dos padres, al papá y a la mamá, y en mi caso no se ha podido. Pero, bueno, así es la vida y vamos”, expresó recientemente la también actriz.



Instagram Alicia Machado.



Irán Castillo

La actriz se convirtió en mamá de Irka, su primogénita y ha sido clara desde el principio: “Soy mamá soltera”. La también cantante no contaba con una pareja y jamás ha revelado quién el es papá de su hija.

Recientemente, volvió a ser mamá de un niño, pero esta vez con la presencia del papá.



Instagram Irán Castillo.



Sherlyn

La actriz estuvo casada y ha tenido parejas pero sus tiempos de ser mamá no coincidieron con de sus parejas, algo de lo que ha hablado abiertamente en diversas entrevistas; dada la situación, emprendió la aventura sola, a través de inseminación artificial, y hoy tiene en su vida al pequeño André, de dos años, al cual presume orgullosa y al que cría sola por decisión.





rad