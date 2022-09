Detector de mentiras revela si Kris Jenner filtró el video sexual de Kim Kardashian

La expareja de Kim Kardashian, Ray J, habló nuevamente del video sexual que protagonizó junto a la empresaria hace más de una década, pues si bien, en un principio se dijo que fue él quien publicó el video para perjudicar a la socialité, años más tarde aseguró que todo había sido tramado por Kim, su madre y él; hoy lo sigue sosteniendo.

Si bien, a inicios de su carrera, Kim se dio a conocer por su amistad con Paris Hilton que, a inicios de los 2000, era una de las celebridades más famosas y seguidas por las y los jóvenes de la época, fue el video sexual que se filtró a internet que la llevó a darse a conocer mundialmente. Más tarde, llegaría la oportunidad de filmar su propio reality y lo demás es historia.

Sin embargo, con el paso de los años, la historia relacionada a cómo llegó el “videotape” a internet ha cambiado; primero se dijo que había sido Ray J el responsable de filtrar su encuentro sexual, pero décadas más tarde, cuando la familia Kardashian era una de las más famosas de la televisión, el cantante dijo que, en realidad había sido un plan tramado por tres personas involucradas; Kim, Kris Jenner y él.



De acuerdo con J, Kris Jenner le hizo filmar un documento donde se comprometía a indicar que él había filtrado el video. Pero ahora, la expareja de Kim K asegura que las cosas no ocurrieron como señaló en principio: "Nunca tuve ninguna de esas cintas en mi poder durante toda nuestra relación"



Esta versión ha sido desestimada por Kim y su madre desde hace muchos años, sin embargo, en muchas ocasiones, durante la transmisión de “Keeping up with the Kardashian”, la familia hace referencia a este episodio en la vida de la empresaria como el momento que la llevó a ella y a sus hermanas al estrellato.

Este pleito vuelve a llamar la atención de los reflectores, luego de que Kris Jenner tuviera una aparición especial en “The Late Late Show with James Corden”, en la que fue conectada a un polígrafo que detecta cuando una persona contesta con una verdad o una mentira. Cuando la madre de las Kardashians fue cuestionada acerca de si fue ella quien ayudó a Kim a publicar el video sexual, ella respondió que no.



Pero a diferencia de lo que la mayoría esperaba, el polígrafo sugirió que Kris hablaba con la verdad. Sin embargo, Ray J ha insistido en asegurar que su versión de los hechos es la verdadera, al indicar que no existía sólo un video sexual, sino tres, pero la madre de Kim decidió que se publicara en el que su hija lucía mejor.

Finalmente, Ray aseguró que, en esa época, tanto él como Kim fueron compensados con una remuneración de 400 mil dólares, por adelantado, y más tarde obtuvieron el 12.5% de ganancias, promocionadas por Vivid Entertainment, compañía que lanzó la cinta.

