Destaparán hoy a ¿Adrián Marcelo? para “La casa de los famosos: México”

Es oficial que hoy será revelado el décimo integrante de “La casa de los famosos México”, a las 11:00 horas, exactamente al mismo tiempo que será la presentación del décimo aniversario del programa “Me caigo de risa”. Fuentes cercanas a la televisora cuentan que la persona que será destapada es el conductor regio Adrián Marcelo, a quien se le vio hace pocos días entrando a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse con los productores del show, aunque recientemente negó que fuera entrar, al igual que lo han hecho varios sus compañeros.

Lee también Danna Paola pierde hasta la bata en los MTV Miaw: "¡Por favor, devuélvanla!"

Karime Pindter ya se dio por ganadora de “La casa de los famosos México”

Y hablando de “La casa de los famosos México”, todavía no entra pero Karime Pindter ya se ve con el primer lugar y lo manifestó desde que se hizo presente en la alfombra verde de los premios MTV Miaw, la semana pasada, cuando estuvo acompañada de tres hombres sin camisa que la dieron por ganadora de la segunda temporada del reality. “Karime ya ganó, Karime ya ganó”, cantaron. Acostumbrada a los realities, la integrante de “Acapulco shore” prepara una polémica estrategia para no pasar desapercibida durante su estancia en el show de Televisa.





La ex-Shore está convencida de que puede ganar la segunda temporada de "La casa de los famosos México". Foto: Instagram.





Lubezki entra a polémica de la Copa América

Futbolero o no, Emmanuel “Chivo” Lubezki ha entrado a la polémica de la Copa América. El cinefotógrafo ganador de tres premios Oscar, se “pronunció”, luego de que algunos argentinos se burlaron de la descalificación de la Selección Mexicana, en el torneo de futbol más importante del continente. Fue uno de ellos que colgó en Instagram un video en el que se ve a mexicanos gritando eufóricos cuando, durante la final del Mundial 2022, Francia logra empatar al equipo argentino. El video, subido por un sudamericano, era para criticar a los connacionales por no haberlos apoyado a ellos en esa ocasión. Lubezki, entonces, colocó un emoji de fuego que fue tomado por los argentinos como su respaldo al video. Algunos le escribieron que por favor no apoyara el video, pues lo admiraban y le reconocían que tenía tres premios Oscar, misma cifra que las Copas del Mundo que tiene Argentina. “El Chivo” ya no respondió.

Lubezki desmostró que es gran aficionada al futbol. FOTO: AP

Lee también Mitzy cambia "Aventurera" por "Perfume de Gardenia"