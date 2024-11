Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, recién comienza su día, luego de la desvelada que se llevó anoche, junto a Tré Cool, Mike Dirnt y las y los 74 mil 416 asistentes que se dieron cita en el Corona Capital, donde su actuación fue la más esperada y, por supuesto, la más ovacionada, por el que el cantante recurrió a sus redes sociales para agradecer a sus fans.

En punto de las 11:45 horas, la banda de rock subió al escenario "Corona" del festival, luego de siete años desde su última visita a nuestro país, por lo que las expectativas de su actuación eran muchas por parte de sus fans que, desde la edición del 2023, tenían la esperanza de que Green Day anunciara su regreso a México.

Tras tocar algunos de sus más emblemáticos temas como "Basket case", "When I come around", "American idiot", "Holiday", Boulevard of broken dreams", "Wake me up when september ends", "Jesus of Suburbia" y, por supuesto, "Good Riddance" con la que cerraron la noche de forma muy emotiva.

La banda, impresionada por la respuesta del público, mostró sus gestos de gratitud, sobre todo Billie, quien hasta reprimió a Mike, el bajista de la banda, cuando regresó al escenario uno de los doctores Simi que recibieron pues, parecería, que Armstrong conocía el significado que tiene para sus fans haberles hecho llegar ese recuerdo.

Esto ocurrió casi a la 1:30 horas de este sábado, media más tarde lo que tenía programado terminar su show, lo que al parecer le cobró factura al cantante y guitarrista quien hace alrededor de una hora informó a sus fans que recién estaba despertando.

En su rostro se veía visible fatiga, pues ni siquiera se desmaquillo, pero también júbilo que la experiencia que vivió anoche sus fans mexicanas y mexicanos:

"Oh, buenos días... buenas tardes, buenas noches, Ciudad de México - Tenochtitlán, gracias, muchas gracias por anoche, es una gran forma de acabar el 2024", dijo mientras golpeaba su cara, tratando de espabilarse.

El músico amagó con volver pronto a nuestro país.

"Muchas gracias, fueron una magnífica multitud/audiencia, no puedo esperar para volver a México, así que espero que nos veamos uno al otro muy pronto, así que disfruten las fotos", dijo, haciendo referencia a las publicaciones que acaba de postear sobre su show de anoche.

Armstrong aprovechó las horas previas que tuvo, antes de presentarse en el Corona Capital, para visitar algunos de los sitios más turísticos de la capital, como lo es La Casa Azul de Frida Kahlo.

