Green Day cuidó cada detalle de su presentación en el Corona Capital de la Ciudad de México. Desde el inicio, cuando con “Bohemia Rhapsody”, tema original de Queen fueron recibiendo a todo el público del festival que se juntaba en el escenario principal para verlos. Pasaron cerca de diez minutos hasta que todos los seguidores estuvieron listos para el show y entonces salió un conejo al escenario.

Una botarga que junto a la canción de The Ramones, empezó a prender al público, mientras todos cantaban “Hey oh, Lets go, hey oh, Lets go”, una vez el público estaba ya atento a lo que sucedía en la tarima ahora sí apareció Green Day.

El baterista aventó las baquetas sin que nadie lo advirtiera, los fuegos artificiales recibieron al público, tomándolo por sorpresa y espabilando por sorpresa a todos los que estaban todavía despistados en otro asunto que no fuese el show.

Green Day en el Corona Capital: Fiesta, pirotecnia y conexión con sus Fans. Foto: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Desde ese momento todo fue fiesta, los típicos empujones, los jaloneos, los brincos por parte del público. Mientras el Billie Joe Armstrong se divertía casi indiferente, como si fuese una rutina para el, como si fuese un día de campo.

El bailaba se reia, jugaba con la voz como lo hacía Mercury “Eeeeeo”, y el público le respondía al mismo ritmo, con la misma intensidad y duración, “Viva México”, fue la primera frase que dedicó Billie y bastó para prender a todos sus seguidores.

Después aventó el grito ranchero y siguió la fiesta entre fuego, y cohetes que emanaban detrás del escenario y emocionaban a la gente, ya completamente inmersa en el show, brincando, y lanzando vasos aún con cerveza.

La emoción llegó a tal punto que Billie tuvo que detenerse para salvaguardar a sus fans que estaban hasta adelante del escenario, porque estaban siendo asfixiados por tanta gente y las ganas de estar cerca del escenario. Algunos fanáticos solo flotaban por pura inercia entre el tumulto.

“Queremos que todos estemos bien venimos a divertirnos, están bien un momento déjenme ver esperen”, dijo Amstrong

Y en ese momento subió a su primera fanática al escenario “Ven aquí”, le dijo, “Quiero darte un abrazo”, y mientras otros fanáticos exigían “Yo también quiero uno”, la fan suertuda todavía no terminaba de creerse aquel momento cuando ya estaba siendo retirada del escenario.

Billie continuó moviendo las caderas, mientras se ponía la guitarra en la nuca sin dejar de tocar, provocando las carcajadas. Luego volteó, y en “Bulevard of broken dreams” decidió poner a prueba a su segunda seguidora.

El vocalista le cedió el micrófono durante el coro parnue, ella con todo y sus nervios interpretó un segmento de la canción ya quedándose sin aire él retomó el micrófono y la chica permaneció detrás, mientras que el artista cantaba para 70 mil personas.

Para despedirse la banda interpretó “21 Guns”, con el público moviendo las manos de un lado a otro, en comunidad con la banda, que entre luces estroboscópicas desapareció.

