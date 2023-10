Desde raparse frente a la prensa hasta interrumpir un embarazo , así ha sido la polémica vida de Britney Spears

"Baby one more time", lanzado en 1999, no sólo significó el nacimiento de una de las estrellas más importantes de la música del pop, Britney Spears, también el inicio de una carrera basada en el éxito, la fama y sobre todo, los escándalos.

Con tal solo 16 años, una tierna joven de coletas y una peculiar voz conquistó al mundo entero con su música y aunque se le deparaba una larga y muy prodigiosa carrera, la salud mental de la joven, sus problemas familiares y una serie de polémicas dejaron de lado su trabajo y talento, convirtiendo a su comportamiento como el eje central de sus apariciones en los medios.

Actualmente la intérprete de "Toxic" se encuentra en el ojo del huracán por las fuertes revelaciones que ha hecho en "The woman in me", su libro de memorias y en el que habla de temas como su tutela legal o la mediática relación que mantuvo con Justin Timberlake; sin embargo, Spears ha estado en la mira de los medios durante varios años gracias a las grandes controversias en las que se ha visto envuelta, y estas son solo algunas de ellas.

La "Britneyseñal". En 2002, ya convertida en una estrella de talla mundial, Britney visitó por primera vez México, como parte de una extensa gira de conciertos, pero la cantante no tuvo un buen comportamiento con la prensa mexicana y a su llegada a tierras aztecas se limitó a saludar a las cámaras y a los reporteros que la seguían con su dedo medio, gesto que después fue bautizado como la "Britneyseñal". En aquel entonces y ante los cuestionamientos de sus actos, Spears solo dijo que era un ser humano y no deseaba ser un ejemplo a seguir.

Beso con Madonna. Un año más tarde, durante los MTV Video Music Awards, la cantante compartió el escenario con Madonna y Christina Aguilera. La presentación generó muchas expectativas pues era la primera vez que las llamadas reina y princesa del pop actuarían juntas, pero lo que se llevó la atención del público fue el polémico beso que protagonizaron. Aunque la veterana tuvo el mismo gesto con Spears y con Aguilera, el primero fue el que más eco hizo, pues en el público se encontraba Justin Timberlake, con quien la joven acababa de terminar su relación sentimental.





Ambas cantantes protagonizaron uno de os eventos más polémicos de la historia de la música.





Su matrimonio en Las Vegas. Britney no solo era la artista del momento, también una soltera muy codiciada, por eso cuando se filtró la noticia de que se había casado en secreto, sus fans enloquecieron. En 2004, la cantante huyó a Las Vegas con un grupo de amigos, entre ellos Jason Alexander, con quien contrajo nupcias en una capilla después de una noche de excesos, pero la cantante sólo duró 55 horas como la señora Alexander, pues pues solicitó la anulación del vínculo alegando que no estaba consciente de sus acciones.

La noche de fiesta junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan. Ya casada con Kevin Federline y habiendo nacido sus dos hijos, Britney fue fotografiada junto a dos de las celebridades más alocadas de Hollywood: Paris Hilton y Lindsay Lohan. La cantante y la socialité fueron captadas a su salida de un club y tiempo más tarde se les unió la afamada actriz. Tiempo después la propia Britney reveló que la fiesta acabó alrededor de las cuatro de la mañana del siguiente día y que al llegar a casa fue abofeteada por su madre, pues ella se quedó al cuidado de sus dos pequeños.

Britney se afeita la cabeza y arremete contra los paparazzis. Para ese entonces la salud mental de Britney se tambaleaba y en 2007 llegó a su punto de quiebre, cuando vivió uno de los momentos más difíciles de su vida y su carrera. Fue captada en una peluquería mientras ella misma afeitaba su larga cabellera, acto que fue fotografiado por decenas de fotógrafos. Al salir del lugar, Spears arremetió contra los medios que ahí se encontraban.

Free Britney. En 2008 y el colapso que sufrió, fue declarada legalmente como incapaz de cuidarse a ella misma; Federline obtuvo la custodia de sus hijos, mientras que Britney quedó al bajo la tutela de su padre Jamie Spears, misma que se extendió por 13 años. En varias ocasiones, la cantante intentó obtener su libertad, pero no fue hasta noviembre del 2021 cuando una juez le devolvió el control de su vida y su dinero. Sus fans celebraron el hecho por todo lo grande, pero Spears lo hizo publicando fotografías completamente desnuda en sus redes sociales.

Boda y divorcio de Sam Asghari. En 2022, la cantante contrajo nupcias con su novio, el modelo Sam Asghari, con quien inició una relación sentimental seis años atrás. Sin embargo, tan solo 14 meses después de la boda, la pareja anunció su separación, los motivos no los compartieron, aunque posteriormente ambos aseguraron haber vivido violencia de la otra parte.









Fotos y videos en poca ropa. Desde hace más de una década que Britney no lanza un disco en su totalidad, pero sí se ha mantenido activa en las redes sociales, donde suele compartir videos y fotografías que han alertado a sus fans de que algo no anda bien con ella. En los últimos meses la intérprete de "Stronger" ha pasado de publicar fotos de su día a día a imágenes en las que posa con poca o ninguna prenda de ropa, además de videos en los que aparece bailando con objetos como cuchillos.









Libro de memorias. Este 24 de octubre saldrá a la luz "The woman in me", un libro en el que Britney hace una recopilación de sus memorias y narra algunos eventos traumáticos de su vida, como el aborto al que se sometió cuando todavía era pareja de Justin Timberlake. En las propias palabras de la también actriz, cuando Timberlake se enteró de que estaba embarazada se mostró disgustado, aseguró que eran demasiado jóvenes para convertirse en padres, por lo que ella se vio orillada a interrumpirlo.





