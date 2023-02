Desde la playa, Carmen Villalobos reveló cuál es su canción preferida

Producciones como “Café con aroma de mujer”, “Sin senos no hay paraíso” o la producción de Netflix “Hasta que la plata nos separe” son solo algunos de los trabajos donde ha estado Carmen Villalobos.

La actriz colombiana es sin dudas una de las más talentosas y bellas, y recientemente deslumbró a todos sus seguidores al mostrarse en traje de baño y desde la playa al ritmo de una de sus canciones preferidas.

Leer más: Conoce la nueva vida de Sebastián Caicedo con su novia Juliana Diez

¿Cuál es la canción preferida de Carmen Villalobos?

La canción preferida de Carmen Villalobos es “Gladiadora”, de la artista venezolana Judy Buendía. Se trata de una canción que fue lanzada hace muy poquito, y que fue compuesto por Buendía y Dango.

Leer más: Carmen Villalobos: así luce la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” sin maquillaje

La canción de Buendía está hecha para la mujer guerrera, la mujer de hoy, echada para adelante, luchadora y con temple. La cantante venezolana también asegura que es una canción para cantarla a todo pulmón, y que es ideal para salir de la zona de confort y darle batalla a todo lo que venga.



Carmen Villalobos en la playa pic.twitter.com/Ub41EvqyHj — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 22, 2023

“La escribí en un momento de mucha frustración, me sentía como en medio del Coliseo enfrentándome a los leones y un montón de espectadores esperando que me coman; esos ‘espectadores’ eran personas cercanas y desconocidas que me criticaron mucho en ese momento… la verdad, los ignoré y solo fue una gasolina que me impulsó a seguir mis sueños sin ver a los lados”, aseguró Buendía.

¿Quién es Frederick Oldenburg, el nuevo novio de Carmen Villalobos?

Frederick Oldenburg, el nuevo amor de Carmen Villalobos, es un periodista venezolano de 37 años y especializado en el periodismo deportivo, quien es figura en el mundo del entretenimiento luego de ser reportero en Telemundo Las Vegas, además de ser el conductor principal en el 2015 para NBC Sports.

En su cuenta de Instagram, Frederick Oldenburg cosecha más de 250 mil seguidores, y todo el tiempo está publicando imágenes de sus trabajos o de las rutinas de entrenamiento que realiza. No suele publicar mucho contenido personal, por lo que se espera que mantenga su relación con Villalobos en privado, y sin revelar mucha información de lo que están haciendo.