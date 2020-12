Tener un éxito musical para los artistas es de vital importancia, pero detrás existe algo primordial y que muchas veces pasa desapercibido y son los Derechos de Autor, entre contratos, acuerdos con disqueras y quizás la inexperiencia, es un tema que ha ocasionado grandes dolores de cabeza a muchos famosos.

Son millones de dólares los que hay en juego en la compra venta de un catálogo musical, es por eso que recordamos algunos artistas que han estado involucrados en esta compra-venta de sus propios derechos.

La leyenda de la música folk, Bob Dylan, a sus 79 años de edad impactó al mundo al vender los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años, a Universal Music Publishing Group (UMPG), aunque no se dieron los detalles del valor de la compra el diario The New York Times estimó que se trata de un contrato de más de 300 millones de dólares, una inversión que la disquera con el tiempo podrá duplicar sin dudarlo.

Para el compositor de "Like a Rolling Stone" fue mejor venderlo que perderlo, ya anteriormente tuvo una pérdida de los derechos de algunas de sus canciones cuando en 1985, Michael Jackson compró los derechos de esas canciones en una puja, junto a otras de artistas legendarios como Miles Davis, Bob Dylan, Elvis Presley, Pearl Jam, Oasis, Willie Nelson, Cyndi Lauper y Leonard Cohen.

Ese catálogo a su vez en 1995 cayó en manos de Sony ATV, a quien le vendió el 50% por una cifra aproximada de 100 millones de dólares.

El Rey del Pop, sin duda supo invertir bien puesto que no sólo se quedó ahí, también en esa subasta compró los derechos de las canciones de The Beatles, y que tras su muerte fueron sus hijos quienes vendieron ese inmenso catalogo musical de diferentes artistas que adquirió su padre a Sony por unos 750 millones de dólares.

Paul McCartney sufrió una odisea por recuperar los derechos de sus propias canciones, le era inverosímil que cada vez que cantaba "Hey Jude", tenía que pagar derechos por su propia canción.

Se estima que eran más de 260 los temas que perdió, tanto composiciones de él como de John Lennon, entre ellas "I want to hold your hand", "Yesterday" y hasta temas de su carrera como solista como "Maybe I'm amazed", más tarde logró un acuerdo confidencial para recuperar dichos derechos.

Taylor Swift más allá de vender su catálogo, ha luchado por recuperarlo, si bien como ella misma lo ha dicho, su inexperiencia hizo que confiara en su discográfica, Big Machine Label, en la que estuvo con contrato entre 2005 y 2018.

Fue el año pasado cuando los empresarios Scooter Braun y Scott Borchetta compraron parte de la discográfica, en donde venían incluidas los seis discos que grabó la cantante, esos derechos tenían el valor de 300 millones de dólares.

Así como McCartney por cantar cualquier canción tenía que pagar por hacerlo, pero tras una batalla legal y al revisar bien el contrato se dio cuenta que cuando lo firmó no decía nada sobre nuevas versiones, por lo que Swift con eso puede regrabar sus temas, lo cual ya empezó a hacer.

Prince también tuvo una larga batalla contra Warner Bros, ahora Warner Studios, durante un concierto. Este célebre músico se escribió la palabra esclavo durante una de sus presentaciones a manera de protesta contra su contrato 360 porque, básicamente, lo convertía en esclavo de su disquera. Finalmente, en 2014 logró recuperar los derechos de su música a cambio de lanzar dos nuevos álbumes con su sello discográfico.

No siempre las disqueras ganan tal fue el caso de EMI quien perdió la jugosa entrada que le dejaban los derechos de la canción navideña “Santa Claus is coming to town”, que ha sido reversionada por muchos artistas alrededor del mundo, entre ellos Bruce Springsteen, Destiny’s Child, Green Day, Justin Bieber, Lynyrd Skynyrd, Beach Boys, Luis Miguel, entre otros.

Después de una disputa legal, durante el 2015 el segundo Tribunal del Circuito de Apelaciones en Estados Unidos, dictaminó que la canción navideña, volvía a los herederos de J. Fred Coots, quien escribió la canción en 1934.

