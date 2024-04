Delgadez y aspecto enfermo de Tristán, hijo de Yahir, preocupa a fans

Tristán Othón, hijo mayor del cantante Yahir se abre paso en la música sin ayuda de su papá, de quien está alejado desde hace tiempo luego de haber tenido una estrecha relación en la que el intérprete de "La locura" intentó, sin éxito, ayudarlo para que dejara las drogas.

Aunque a sus 25 años Tristán asegura tener controlados sus vicios, e incluso haber dejado atrás las adicciones, su aspecto físico ha dado mucho de qué hablar entre los cibernautas que lo siguen, que lo quieren y que se dicen preocupados por su deteriorada salud.

Hace unos días Yahir habló sobre su hijo, con quien dijo, está distanciado a petición del propio Tristán luego de haber estado en cinco centros de rehabilitación sin que él haya pedido esa ayuda, algo que el exintegrante de "La Academia" reconoce fue un error de él como padre, pues su hijo al parecer aún no ha tocado fondo y hasta la fecha nunca le ha pedido ayuda.

Tristán, hijo de Yahir, busca dejar los escándalos para volver a abrazar a su padre

El radical cambio de Tristán

Mientras que en diciembre Tristán decía que debía aprovechar el talento para cantar que le heredó su padre Yahir, ahora le dice a sus seguidores en redes: "Yo no elegí ser hijo de Yahir". Pese al distanciamiento que hay entre ellos, el joven admite que envidia de su padre la disciplina que siempre ha tenido para salir adelante en la vida.

Aunque han habido momentos en lo que por falta de dinero ha tenido que pasar la noche en la calle, actualmente no está en esa situación.

Cuestionan el aspecto y la salud de Tristan, hijo del cantante Yahir.

El joven, que recientemente estrenó en plataformas musicales el tema "Mezcal naranja", negó que viviera en un parque como se ha dicho en varios medios, y admitió que continúa vendiendo contenido erótico a través de Telegram.

Tristán, hijo de Yahir, se ayuda económicamente ofreciendo contenido erótico.

A pesar de que en diciembre dijo a "Ventaneando" que sus adicciones a las drogas habían quedado atrás, hace unos días admitió que continúa tomando alcohol, fumando y consumiendo mota; el aspecto de Tristán luce enfermo y extremadamente delgado, algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

"Tristán sal adelante. Te conocemos desde pequeño desde que tu papá entró a La Academia, yo lo quiero mucho era mi preferido, me da mucha tristeza su situación, tienes mucho talento Dios te bendiga y te ayude. Acepta apoyo acepta ayuda aunque tú digas que estás bien y controlado no esa no es vida. Me imagino la inmensa tristeza de tus padres pero ya eres un hombre tú decides qué camino seguir y te llevas entre las patas a tus padres. Porque la tristeza tan inmensa que es ver a tu hijo destruirse", escribió un cibernautas en YouTube, en el video que Tristán canta con Erick Zepeda.

En el último centro de rehabilitación en el que estuvo durante tres años, Tristán mejoró demasiado, incluso, confesó Yahir, lograron "ver la luz al final del túnel", sin embargo, tras salir recayó muy rápido, tan sólo dos semanas después.

