Yahir cuenta cómo intentó ayudar, sin éxito, a su hijo Tristán para que dejara las drogas

“Amo a mi hijo, Tristán es un caballero, un tipazo”, dice con convicción Yahir sobre su hijo mayor Tristán, a quien intentó ayudar para que saliera de la adicción a las drogas hace once años, lucha que por desgracia fue en vano.

El cantante que llegó a la fama tras participar en "La Academia" confesó que su gran error fue ayudar a su hijo cuando él no pidió ayuda, y aunque lo hizo con la mejor intención, al final admite que estuvo equivocado porque hasta la fecha Tristán no ha pedido ayuda.

Tristán y Yahir están distanciados desde hace varios años, luego de que el joven, quien intenta incursionar en la música, les dijera a sus padres que los quería lejos de él.

Desde entonces Tristán ha dado de qué hablar, primero al confesar que se había dado de alta en una plataforma para adultos, y después por su aspecto visiblemente desmejorado.

Cuestionan el aspecto y la salud de Tristan, hijo del cantante Yahir.

¿Cómo ayudó Yahir a su hijo para que saliera de las drogas?

Hace once años Yahir se dio cuenta de que su hijo Tristán consumía drogas, por lo que intentó ayudarlo al reconocer que era un problema que los superaba como padres.

“Si se nos salió de las manos como padres lo único que podíamos hacer es pedir ayuda profesional y la ayuda profesional de todas las personas a las que nos acercamos eran los centros de rehabilitación", comentó en entrevista con Isabel Lascurain.

En un principio pensó que era una buena idea porque en esos centros de rehabilitación su hijo se iba a estabilizar, se iba a desintoxicar y espiritualmente se iba a fortalecer, sin embargo, tras haber estado en cinco centros de rehabilitación distintos sin que él pidiera ayuda, Yahir reflexionó.

"Nosotros no podemos obligar a generar el cambio a nadie, no nos pertenece, hicimos lo que se pudo en el momento, pero el cambio realmente debe de venir de una persona, el querer cambiar", admitió.

Precisó que hasta la fecha Tristán a él no le ha pedido ayuda, sin embargo eso no tiene que ver con el amor que le tiene como padre: “Nunca he dejado de decirle a mi hijo que lo amo”.

El intérprete de "La locura" confesó que Tristán estuvo tres años en el último centro de rehabilitación en donde se atendió en Tijuana, ahí, el cantante participó en terapias semanales, fue un largo proceso en el que lograron "ver la luz", pues notó muchas mejorías en su hijo, sin embargo tras salir recayó tan solo dos semanas después.

Fue tras este episodio, que Tristán les pidió a sus padres que lo dejaran solo, en paz, petición que Yahir respetó:

“No puedo cambiar su vida ni se lo puedo meter a huevo, tampoco, tiene 25 años, no lo puedo estar correteando toda la vida", admitió, y aplaudió que actualmente su hijo le esté echando ganas a la música, que esté bien y estable con su novia, con quien hace poco tuvo comunicación.

“Amo a mi hijo, Tristán es un caballero, un tipazo”, admitió Yahir, quien soñaba que la relación con su hijo Tristán volviera a ser tan buena como alguna vez lo fue antes de las drogas.

Tristán niega que viva en un parque y asegura que sigue trabajando en la música.

Recientemente Tristán negó que estuviera viviendo en un parque como lo aseguró una revista de circulación nacional, a través de un video respondió a las críticas, aseguró que está por lanzar una nueva canción, que trabaja por su cuenta con esfuerzo y que sí, fuma mota porque quiere, y resaltó:

“Yo a ustedes no les prometí nada, yo no elegí ser hijo de Yahir, aguántense su hate".

Aparte de Tristán, Yahir es papá de otro hijo llamado Ian, tiene siete años.

