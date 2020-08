Del retrete a la fama, así ha sido la dura vida de Ava Max

“Querían poner mi cabeza en el retrete”, recuerda la artista Ava Max para ejemplificar que ser famoso no quiere decir que toda la vida es siempre de color rosa.

Dice que sufrió de bullying cuando iba a la escuela y que eso marcó la forma en la que entiende su carrera en la música ya que no lo considera un privilegio o un pretexto para sentirse superior a los demás.

“Es algo muy desafortunado y triste, lo he vivido y dejé la escuela por eso, fue muy grave, querían poner mi cabeza en el retrete”, comentó la estadounidense en conferencia.

Ahora la joven de 26 años busca posicionarse en las listas de popularidad con su álbum debut Heaven & Hell” que lanzará el próximo 18 de septiembre y aunque en escena se muestra como una mujer empoderada y llena de confianza en sí misma, detalló que no siempre fue así.

“De niña no tenía tanta confianza, me tomó mucho tiempo aceptarme y no compararme, cuando eres adolescente y te enfrentas al bullying, empiezas a pensar que hay algo mal contigo”, dijo.

La intérprete de “Sweet but psycho” y “So am I” vivió momentos tormentosos a causa del acoso estudiantil. Lo que más recuerda es haberle dicho a su mamá que ya no quería regresar a la escuela.

“Es que cuando eres tan joven no conoces tantas cosas, así que eso es todo para ti y te lastima mucho”, recordó.

Es por eso que a través de su música quiere mandar un mensaje a todos sus seguidores, en el que lo más importante es valorarse, aceptarse uno mismo, no compararse.

“Creo que todo se trata de encontrar tu estilo personal y cuando lo encuentras no te tienes que cambiar nada, puedes ser raro dentro de tu propio estilo y así comienzas a amarte, por ejemplo, tengo mi cabello así y me acepto, lo cual es raro porque nadie más lo tiene.

“Pero para mí está bien ese estilo que he encontrado a lo largo del tiempo. Cuando usas ropa empiezas a descubrir qué es lo que mejor te queda y yo personalmente pienso que cuando te aceptas es cuando realmente eres feliz”, expresó.

La cantante, quien ha sido comparada con Lady Gaga por su manera de vestirse y su melena platinada, está promocionando su sencillo “Who’s laughing now”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.