Defienden los reality shows

Los realities llegaron para cambiar la televisión, considera Luis “Potro” Caballero, quien ha participado en programas de este formato como Acapulco shore y Guerreros.

El influencer, que ahora se suma al elenco de All star shore, es defensor del género pues asegura que, al ser un formato orgánico, hace que la gente conecte más con las personalidades de los participantes.

“A diferencia de una novela, que son personajes, que es un guión, (en el reality) pasa lo que tiene que pasar sin medias tintas, si te tienes que pelear con alguien por algo que no te gustó va a pasar”, explica.

Para Caballero este formato significa una oportunidad de que la gente demuestre que tiene otro tipo de talentos.

“La gente de la antigua escuela tiene muy satanizadas a las personas de los realities porque dicen que es gente que no tiene talento o tiene suerte, pero hasta para tener suerte hay que trabajarla y saber hacer las cosas. Con hechos puedes ir callando un poco las bocas y enseñarles que la gente de realities también sabe hacer televisión y otro tipo de contenidos”, asegura.

En All star shore, que se estrena este jueves 30 de junio por la plataforma Paramount+, el público verá a 14 personalidades salidas de programas de realidad como Love is Blind, RuPaul’s Drag Race y Acapulco Shore, entre otros, quienes competirán, durante unas vacaciones en las Islas Canarias, para ganar un premio en efectivo.

Entre los concursantes provenientes de Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, México está representado por Luis Caballero y Karime Pindter, ambos salidos de Acapulco shore.

Al respecto, Pindter, quien también se dedica a la música, comparte que su público la verá hacer lo más extremo que alguna vez ha hecho para tratar de ganar un premio, a pesar de no ser tan fan de este tipo de programas.

“Odio las competencias, no me inviten a esos realities donde uno tiene que andar sin pasta de dientes y descalza. En este como eran los altos lujos e internacional dije: ‘órale, voy’ pero a mí eso de los retos no me gusta, los viví y me encantó. Al principio me tenía que echar un shot de tequila antes de empezar”.