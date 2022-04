Defienden a Gloria Trevi; la ven como víctima hace 30 años

Tras la acusación de Sasha Sokol de estupro contra el productor Luis de Llano, nuevamente Gloria Trevi causa dimes y diretes entre sus seguidores y sus detractores, al hacerse viral una imagen de ella que dice “Hola, soy Gloria Trevi y vendí 30 niñas en cinco años”, haciendo referencia lo sucedido en su pasado con el clan Trevi-Andrade en donde fue detenida en Brasil y acusada de secuestro y corrupción de menores.

Muchos de sus fanáticos la defienden argumentando que también fue una víctima de su otrora representante.



Foto: Facebook

Lee también: ¿Will Smith dejará de ganar dinero por el golpe a Chris Rock?

Raymix pide consejos a Pepe Aguilar

Raymix comenta que sufre de aerofobia (miedo a volar) y dice que ya hasta le pidió consejos a Pepe Aguilar, quien pasó por lo mismo para poder superar un poco su fobia, explica que lo que no soporta es que “lo menean mucho”. “Sufro aerofonia, y es cuando una persona que sufre de ansiedad y pánico extremo arriba (del avión) nada más es con tantito que se mueva y no es por miedo que se caiga, pero en mi caso no me gusta que me meneen así tan feo y siento horrible y eso me causa este problema”, dijo.

Lee también: Christian Bale y Mel Gibson, actores violentos que son reconocidos por La Academia

¿Qué tienen en común Chris Martin y el Dr. Simi?

Chris Martin vocalista de Coldplay, además de la bandera de México, se lleva de recuerdo al Dr. Simi, tras sus concierto en Monterrey. Tras hacerse viral una fotografía de cómo el líder de la banda pone sobre su hombro al muñeco, mientras va caminando por el escenario, “El si sabe lo que es bueno”, dicen algunos de los comentarios, mientras que otros simplemente se carcajean de lo sucedido.



Foto:Facebook