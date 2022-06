De Yahir a Aleks Syntek, parte del equipo de La Academia, que arranca este domingo

Para celebrar las dos décadas del inicio del reality show “La Academia”, Azteca ha preparado una nueva edición del programa y entre fichajes nuevos y el regreso de otros viejos conocidos, es cuestión de hora que dé inicio este proyecto.

“La Academia” regresa este domingo recargado, trayendo de vuelta aquéllas cosas que le han seguido a lo largo de estos 20 años y dejando afuera aquello que ya es obsoleto.

Además en esta ocasión el reality contará con la presencia de participantes de otras partes de Latinoamérica como Honduras, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos, para contar con una generación de 16 alumnos.

Semana a semana, los alumnos lucharán por convertirse en la próxima estrella de la música, todos ellos bajo la dirección de Alexander Acha, así como de una plantilla de maestros como son Beto Castillo, Menny Carrasco, y Guille Gómez, por mencionar algunos y, por si fuera poco, se suma Aleks Syntek como el mentor de esta generación.

Regresos esperados

Para esta edición será Yahir, un ex alumno de este programa, quien lleve la batuta como conductor principal.

“Esto es de verdad una invitación de oro, yo pegué el brinco de la emoción cuando me invitaron, cuando todavía no me daba cuenta lo que era ser el conductor de la Academia, era felicidad total”, indicó el cantante.



Por la parte de los jueces que en este programa siempre ha resultado ser una parte primordial del show y de las galas, Azteca trajo de nueva cuenta a Lolita Cortés y Arturo López Gavito, quienes estarán acompañados por Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

¿Dónde y cuándo verlo?

William Valdés estará como Host Digital y Vanessa Claudio participará de co-conductora.

El reality show se emitirá a partir de este domingo 12 de junio por Azteca Uno.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás sintonizarla por Azteca uno a través del canal 101 de Izzi, Sky, Dish o Megacable.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr