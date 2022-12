"De lejitos" pero Lucero seguirá apoyando al Teletón

Lucero considera que en sus 25 años de historia, el Teletón ha logrado una integración increíble de las personas con capacidades diferentes en la sociedad.



"Se han logrado avances impresionantes, yo creo que todo esto que se da en nuestro país con las rampas y los lugares de estacionamiento para discapacitados y todas las facilidades que está habiendo en nuestro país de muchos años para acá es una gran responsabilidad de Teletón. Ha hecho el trabajo que nadie más ha hecho y nunca más nadie hubiera hecho en nuestro país", dice a EL UNIVERSAL.



En este trayecto el rostro de la intérprete ha estado ligado estrechamente a la colecta que se realiza anualmente porque ha sido una de sus conductoras más constantes y conocidas; incluso cuando no ha conducido ha participando con alguna canción, como hizo el año pasado junto a Manuel Mijares interpretando "El privilegio de amar" para la transmisión.

"Básicamente más de la mitad del tiempo estuve todas las horas en la transmisión, sin dormir, encantada de poder dar parte de mi corazón y de mi alma para poder apoyar a quienes tanto lo necesitan", asegura.



"Realmente he podido aprender y encontrar tantas cosas tan hermosas del corazón y del alma a través del Teletón que no habría podido aprenderlas de otra manera en ninguna otra parte. Más allá de conducirlo y llevarlo a cabo durante tantos años yo creo que las experiencias que me ha dejado… ver ya a muchos de esos niños que son jóvenes hoy o adultos realizados, totalmente integrados a la sociedad, es una ilusión y un regalo enorme".



Lucero, explica que a través del Teletón ha aprendido a agradecer, compartir, ser generosa y ser empática. Rechaza a la vez que surjan comentarios en contra de la colecta.



"Yo creo que somos muchísimos más los millones que nos unimos a esta causa y que gracias a esos donativos, a ese apoyo, a esa credibilidad, se ha logrado lo que se ha logrado", apunta.



"La muestra es tan sencilla como voltear y ver todos los centros de rehabilitación que se han construido a lo largo de todos estos años, ver la cantidad de familias y niños que han sido beneficiadas".



Para la edición de este año, que arrancó esta mañana de sábado, Lucero no formará parte de la transmisión televisiva, sin embargo hará lo propio invitado a la gente a ayudar a través de sus redes sociales y con el hashtag #LuceroConTeletón.



"En esta ocasión no puedo estar en la transmisión desafortunadamente pero de forma digital, con el llamado que hago a mi público es conectarlos y conectarme yo nuevamente con este concepto que lleva 25 años en nuestras vidas", dice.



"Muchos niños ya nacieron en la cultura del Teletón y muchos jóvenes ya saben que existe y que cada año es el evento que nos une como mexicanos con la solidaridad y la empatía que nos caracteriza para poder ayudar y regalar una sonrisa a quienes tanto necesitan de nuestro apoyo".



La también actriz no tiene conflicto con no formar parte de la transmisión, al contrario destaca que esté ella o no, o esté el conductor que esté, la causa es lo que importa.

