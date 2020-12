De la Mora, Emmanuel y Alexander Acha recuerdan a Manzanero en concierto con causa

Recordando al cantautor Armando Manzanero y dejando el corazón en el escenario Fernando de la Mora, Emmanuel y Alexander Acha ofrecieron un concierto vía streaming con el fin de ayudar a personas que necesiten un trasplante de medula ósea.

“La fundación Comparte Vida, hace muchos años me compró el alma, me invitó a que yo les cantara un concierto y luego me volvió a invitar al siguiente año y luego al siguiente y así fue creciendo, involucré al maestro Rodrigo Macías (director de orquesta) y tantos grandes artistas que se han sumado a esta causa, el año pasado fue el gran Armando Manzanero, que tú Emmanuel y yo amamos, a éste gran hombre, chiquitito, pero de enorme corazón y un hombre con un alma verdaderamente del tamaño de la Tierra”, comentó Fernando de la Mora durante su presentación.

El show dio inicio en punto de las 20:00 horas con temas como “Blanca navidad” y “Navidad que llegas nuevamente”, que llenaron el lugar de un gran sentimiento de esperanza y felicidad.

Tras una conmovedora interpretación de “Ave María” por parte del tenor mexicano, invitó al escenario a Alexander Acha, quien tomó el micrófono y cantó “The first Noel”.

Con una escenografía navideña, rodeada de un par de arbolitos de Navidad, un cascanueces gigante y estrellas por doquier, los cantantes estuvieron acompañados por una orquesta y algunos coristas, quienes cuidaron los protocolos sanitarios en todo momento.

La velada navideña continuó con Emmanuel quien salió al escenario interpretando “Va a nevar”, “Llego la Navidad”, entre otros, además no perdió la oportunidad de agradecer a Fernando por hacerlo parte de una obra benéfica.

“Yo quiero felicitarte por tantos años y por tanto trabajo que has hecho por los demás, por toda esta gente que necesita de todos los mexicanos, de todos los seres humanos, de pronto hace falta medula ósea y no hay que la dé y nuestra conciencia en México es muy chiquita para la cantidad de niños que tienen esta situación y este problema…” expresó.

Los duetos no podían faltar durante el concierto, así que Emmanuel preparó una versión especial “Jingle Bells”, para cantarla con su hijo y otra en la canción “The christmas song”, que interpretó con de la Mora.

De esta manera se dio paso al final del show que duró una hora, en donde después de que el tenor deleitó a la audiencia con “Te vi papa Noel” y “Al sonar las campanas”, fue el tema “Noche de paz”, interpretado por los tres, el elegido para cerrar el evento.