Dayanara Torres, primera esposa de Marc Anthony, atraviesa por un triste momento

Dayanara Torres y Marc Anthony formaron una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del espectáculo. Ambos tuvieron dos hijos: Cristian y Ryan Adrian Muñiz, pero en el 2004 decidieron separarse.

Dayanara y Marc Anthony mantienen una excelente relación por el bien de sus hijos, e incluso siempre se apoyan en sus logros laborales y en sus momentos de tristeza. Recientemente la modelo utilizó sus redes sociales para despedirse de una persona muy importante en su vida.

¿Qué le ocurrió a Dayanara Torres?

La ex esposa de Marc Anthony utilizó sus redes sociales para despedirse de una de sus mejores amigas, una persona que estuvo al lado de ella en los momentos más importantes de su vida. "Todavía tratando de encontrar las palabras...Nuria, la persona más alegre que he conocido en esta vida... Puro amor, pura luz, enamorada de la Vida y la naturaleza...Cuántas veces me sacabas de mi cueva a hacer hiking o a cenar en Malibu or Sunset! O hacer fotitos, siempre capturando momentos mágicos...", escribió Dayanara en sus redes sociales.

Foto: Nuria y Dayanara trabajando. Fuente: Instagram @dayanarapr

Hoy solo me quedo con los recuerdos y tantas alegrías, con tus consejos pq nunca hubo día en que no me dieras la cantaleta de tantas cosas debía estar haciendo, intentando y empujándome porque para ti nada era imposible...Tu talento no conocía límites...Siempre capturando la esencia genuina en tus entrevistas, en tus fotos y como escritora... Nadie como tú! Nimagai siempre será mi libro favorito. Lo llevo agarrado de mi corazón! Es un tesoro.No existen fotos contigo pq nunca te dejabas sacar... hoy solo tu color de pelo me basta para recordarte con mi alma...Ay amiga... que fuerte ha sido todo esto...", continúo Dayanara.

Nuria no solo era una de las mejores amigas de Dayanara Torres, sino que incluso era fotógrafa profesional y estuvo al lado de la modelo en casi toda su carrera. Nuria también fue la encargada de realizar algunos de los retratos familiares de Dayanara.



Foto: Nuria, la amiga de Dayanara. Fuente: Instagram @dayanarapr

Dayanara continuó su despedida de la siguiente manera: Gracias por tus abrazos, por agarrar mi mano cuando era yo quien pasaba por esta pesadilla tan horrible llamada cáncer... jamás imaginamos que de la nada apareciera en tu vida y en solo meses nos estuviéramos despidiendo para siempre... #Madrid Me consuela que hoy estás en un mejor lugar y ya no sufres... que tanta y tanta gente siempre te rodeó y en especial tu hermana y tu familia... Serás siempre amada y recordada por todas y cada una de las personas a las que tocaste con tu enorme corazón...Celebraré tu vida con un Rosé (aunque ninguna de las 2 somos de mucho alcohol) Vuela alto mi Nuria de mi Alma...".