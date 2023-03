David Castañeda, de cholo y matón a luchador latino

En sus inicios dentro de la actuación, a David Castañeda le tocó interpretar personajes de latinos pero que replicaban estereotipos negativos.

“Cuando tenía como 20 o 21 años, cuando empecé a actuar, me metían como cholo, de matón. Hice dos episodios de American most wanted, dos diferentes matones para el mismo show”, relata el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Hoy, a sus 33 años y como protagonista de series como The Umbrella Academy, Pokerface (que ha sido alabada por Stephen King) y Most dangerous game: New York, es algo que recuerda con cariño.

“Así empecé pero a mí no me importaba porque la verdad para mí era poder llegar a la casa y decir: ‘mamá, tengo trabajo, papá tengo trabajo’. Yo no pensaba en: ‘estoy haciendo a puros matones ahorita, ¿qué está pasando?’ Para mí era decir: ‘Ya no tengo que trabajar en el restaurante o de plomero con mi papá’. No sentía la presión de ellos de decir, ‘¿qué estás haciendo con tu vida?’”

Castañeda, quien nació en Los Ángeles, es hijo de padres mexicanos, regresó a Sinaloa con siete años, en donde se crió hasta que a los 14 volvió a EU para seguir sus estudios y desarrollarse como actor. Asegura que se siente agradecido con su familia y maestros y en cómo fue criado, por empujarlo a continuar su carrera.

Hoy, que tiene más reconocimiento —en 2021 apareció junto a Jake Gyllenhaal y Ethan Hawke en la pelúicula The guilty y en 2024 estrena la última temporada de The Umbrella Academy— señala que quiere compartir sus raíces con todos, por ejemplo con su personaje dentro de la serie Most dangerous game: New York, que estrena mañana por The Roku Channel.



El personaje de Christoph Waltz comanda el juego mortal. Foto: The Roku Chanel

En el show de 12 episodios Castañeda interpreta a Víctor, un luchador que debe reunir medio millón de dólares para proteger a su hermana. Con ese problema encima acepta participar en un juego mortal del que, si logra sobrevivir, recibirá una fortuna, no sin antes ser perseguido por cinco de los cazadores más experimentados del mundo, durante 24 horas por Nueva York.

“Tuvo sus retos tomar este papel porque es el titular; como ya me salí de la Umbrella, ya estoy haciendo algo separado, entonces se trata de la presión de decir: ‘cómo se está definiendo mi carrera en este momento’. Esa era una pregunta que tuve que hacerme y nada más tuve que enfocarme en lo físico, lo mental, el día por día”, detalla.

En Most dangerous game, Castañeda comparte pantalla con actores como el ganador del Oscar Christoph Waltz (Bastardos sin gloria y Django sin cadenas) y la ganadora del Emmy, Anna Gunn (Breaking bad), entre otros.

Se trata de la segunda temporada de la serie que nació bajo el formato de videos de corta duración de la plataforma Quibi y que en la pasada entrega fue protagonizada por Liam Hemstworth (Los juegos del hambre).

“Vi la primera temporada y me gustó y dije: ‘ok, con ser yo mismo va a ser diferente. Tienes a un mexicano, un latino como protagonista, con eso para mí ya entra otra mentalidad”, considera.

El actor además comparte que para él la serie es una reflexión de lo que una persona podría hacer al tener una necesidad.

“Sabiendo cómo mi familia ha sobrevivido y cómo han podido mantener su vida en Estados Unidos, viendo dónde está el dinero, cómo pueden sacar un poquito de aquí y un poquito de allá. Con este personaje dije: ‘¿te imaginas si te dicen que te darán 24 millones de dólares por un día para que sobrevivas?’

“Pienso que muchos inmigrantes dirían: ‘sale, yo le entro’ porque todos quieren triunfar en algo y para mí con esa mentalidad esta temporada va a ser diferente y a ver cómo la gente lo interpreta”, finaliza.

- David Castañeda, actor