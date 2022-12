Davi Wornel quiere hacer música para todos

Desde hace un par de años el cantante italiano Davi Wornel decidió cambiar su estilo y pasar de la música cristiana a interpretar temas más comerciales que no necesariamente hablen de religión.

En ese camino es que recientemente lanzó un cover del tema “I want to know what love is” de la banda Foreigner pues, asegura que le interesa hacer música para todos.

“Yo puedo cantar temas que hablan de Dios y también temas seculares que hablan del amor, de la solidaridad. Lo que más odio, que no me gusta, es utilizar, como hacen algunos, el nombre de dios para hacer dinero, prefiero trabajar”, apunta.

La canción, grabada en colaboración con Ivana Spagna, ya puede escucharse en plataformas digitales.

“Es un tema que me tocó fuerte como artista, como persona, porque todos estamos en la búsqueda del amor y la canción siempre me ha gustado. Es un tema que refleja mucho mi forma de pensar, preguntar, vivir el amor. Si primero no das amor no lo puedes recibir”, explica.

El músico adelanta que está preparando un disco homónimo que lanzará en México el próximo año y que tendrá una mezcla entre sonido europeo y americano dentro del género pop y rock, pero también con influencias soul.

Su nuevo material tendrá diez canciones en español y un medley en italiano y español.

El intérprete que cobró relevancia dentro del ambiente de las iglesias hispanas -grabando dos discos-, ha también interpretado temas de Juan Gabriel y Emilio Estefan, entre otros, y hecho colaboraciones con artistas latinos como Lucía Méndez.

A propósito del cambio que hizo de la música cristiana a la secular comparte que se ha enfrentado a críticas pues lo han señalado por alejarse de Dios, pero él piensa que un artista no tiene que tener una denominación religiosa.

“Siempre cantaré canciones cristianas, también dentro de este disco hay un tema que le dedico a Dios. Los que me empezaron a criticar son gente de la congregación de la iglesia, protestante, pero creo que son gente envidiosa, reprimida que me critica pero después copia lo que yo hago”.

