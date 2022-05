Daredevil regresa, Disney+ ya prepara nueva serie con Charlie Cox como protagonista

Buenas noticias para todos los fanáticos de Marvel. Variety acaba de confirmar que la plataforma de streamig de Dinsey ya se encuentra trabajadno en una nueva serie de uno de sus personajes más queridos, se trata del vigilante nocturno "Daredevil".

El superhéroe invidente ya contaba con su propio programa hace algunos años pero, a pesar de la gran aceptación que generó entre sus espectadores y después de tan solo tres temporadas, los estudios decidieron cancelarla abrutamente causando el descontento de muchos, pues las actuaciones, el escenario y las escenas de acción mantenían a los fanas al filo de sus asientos episodio tras episodio, llegando a ser considerado uno de los mejores proyectos de Marvel Studios.

Si bien no hay muchos detales al respcto de esta nueva entrega, se ha confirmado que el guion estará a cargo de Matt Corman y Chris Ord, además de que, por segunda ocasión, Charlie Cox repite como "Matt Murdock", mientras que Vincent D’Onofrio volverá a inmtepretear al despiadidado "Kingpin".

Los rumores comenzaron hace ya un par de meses, cuando el 'hombre sin miedo' hizo un breve cameo para la cinta Spider-Man: No Way Home, protagonizada por Tom Holland; mientras que D’Onofrio apareció en el spin off de "Hawkeye", lo que regresó la esperanza a sus fans.

Hasta el momento ni Marvel ni Disney+, plataforma que transmitirá la serie, no ha dado ninguna declración al respecto, pero se cree que en los próximos días podría estar dando a conocer la noticia, pues se dice que ahora Murdock tendrá algunas participaciones especiales en She-Hulk y Echo antes de que protagonice su propia historia.

En términos de reparto, también se espera que junto a Cox, vuelvan aalgunos de los actores originales comoDeborah Ann Wall como Karen, Elden Henson como Fogg e incluso Jon Bernthal como The Punisher.

¿Quién es Daredevil?

Este héroe no es como nigún otro, ya que siendo apenas un niño, Matt Murdock se vio envuelto en un accidente cón acido que terminó por arrebatarle la vista, para después enfrentarse a la muerte de su padre en manso del mafioso Kingpin, quien desde entonces se convierte en su más grande rival.

Desde entonces, Murdock dedica cada día de su vida a agudizar sus sentidos y a pesar de sus obstáculos, logra convertirse en un exitoso abogado, carrera que combina con una vida secreta como justiciero.



Foto: Marvel, archivo

