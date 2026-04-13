Danny Trejo deja de lado los roles antagónicos que marcaron gran parte de su carrera en Hollywood para convertirse ahora en guía de relatos que conectan hallazgos inesperados con capítulos clave del pasado del país en la serie Misterios inexplorados.

Esta vez el estadounidense con ascendencia mexicana narra historias que conectan el presente con civilizaciones enterradas.

“Solo quiero ser como William Shatner, que siempre es el mismo, y es increíble. Me siento muy bien con el show porque tiene cierta validez, tiene algo, no es solo una historia. Es tan curioso que mi hijo me dijo: ‘¡wow, podrías usar esto como tarea para la escuela!’. Y eso me encantó”, expresa el histrión de 81 años.

El actor también deja claro que hay algo en México que lo sorprende, en cada visita: la posibilidad de que la historia emerja sin aviso, casi como si estuviera esperando ser encontrada.

“Siempre me ha interesado la historia, pero cuando estuve en Ciudad de México fui a una iglesia y tiempo después, descubrieron un templo justo al lado. Lo estaban excavando y era un templo azteca.

“Eso me impresionó mucho: ¡Cómo estas cosas se encuentran por accidente! Igual que una mujer en Londres que estaba cavando en su jardín y encontró un templo romano. De hecho, hasta he estado excavando en mi patio a ver si encuentro algo”, comparte.

México y sus enigmas

En la segunda temporada de la serie, que estrena este sábado 18 a las 21:00 horas por HISTORY, Danny sostiene nuevamente una relación cercana con hallazgos que van desde pirámides prehispánicas descubiertas hasta fenómenos astronómicos captados de manera casual por aficionados.

Porque México no solo guarda su historia en museos o archivos, también la esconde mucho bajo la tierra, entre calles transitadas, iglesias coloniales y obras en construcción. Eso es lo que se muestra en la segunda entrega de Misterios inexplorados.

Esto le recuerda al actor de cintas como “Machete” por qué le gusta la Historia.

Una maestra de primaria, dice, logró en él que la materia dejara de ser un requisito escolar para convertirse en una pasión duradera.

“Era la única materia en la que sacaba buenas calificaciones. Mi maestra, la señora Finley... Estaría muy orgullosa de mí”.

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