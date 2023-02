Danna Ponce explica por qué otorgó el perdón a Coco Levy, no deja de recibir amenazas

A pocos días de que se cumpliera un mes de que Danna Ponce otorgara el perdón a Coco Levy, tras denunciarlo por los delitos de acoso y abuso sexual, la actriz ha expresado que se le ha revictimizado a través de ataques y amenazas, pues luego de tomar la decisión de abandonar el proceso legal que inició en junio, ha sido muy criticada por la opinión pública, a través de redes sociales y medios de comunicación.

Denunciar a Coco Levy le cambió la vida a Danna Ponce

Esta mañana, Danna Ponce visitó el foro de “Venga la alegría” para hablar acerca de la situación que vive actualmente pues, si bien, los ataques en su contra comenzaron cuando acusó a Coco Levy por acoso y abuso sexual, sin embargo, luego de otorgarle el perdón legalmente a su agresor, las amenazas y señalamientos no han cesado.

“Ha sido un proceso cansadísimo en la cuestión de la revictimización, en redes y en la prensa también, todos los días despertarme con ataques, salir y que sea el primer tema que te tocan y empezar a sentir que estás perdiendo todo por alzar la voz y contar tu historia”, expuso..

Los hechos que Danna denunció tuvieron lugar, después de que la actriz de 23 años se presentase en las instalaciones de Videocine, productora en la que el actor trabajaba y a las que se presentó para una entrevista de trabajo, durante este encuentro, Ponce relató que Levy la tocó y besó sin su consentimiento.

Tras denuncia, Danna Ponce perdió la estabilidad emocional



Foto: Instagram

Esta situación -indicó la joven- la ha afectado a nivel emocional, de hecho, este fue el principal motivo por el que abandonó el proceso legal que emprendió, debido a que tanto las especialistas (una psicóloga especializada en abuso y una psiquiatra), que la han asistido para asimilar todo lo sucedido a lo largo de este proceso, como su padre le sugirieron que terminara con la denuncia, debido que dicha situación estaba mermando su estabilidad, a tal grado que su progenitor le expresó que tenía miedo de perderla, pues ya no parecía la misma.

“Todo mi contexto estaba fracturado y fatal, entonces mi papá ya estaba cansado de verme mal y obviamente nadie quiere ver mal a su hija por esto, creo que a cualquier papá le molestaría muchísimo, y me dijo: -´Yo no sé qué tengas que hacer, pero necesito que acabemos con esto ya y que tú hagas tu vida y que regreses a la persona que eres porque ya no te reconocemos´, en ese punto estaba”, profundizó.

Familia de Danna la motivó a abandonar el proceso legal

Otros de los motivos que orillaron a Danna a otorgar el perdón fueron los ataques que, según contó para el matutino, también estaban afectando a su familia. Además, reconoció que no estaba preparada emocionalmente para todo lo que se enfrentaría, luego de hablar por primera vez de los hechos en junio del año pasado:

“Tengo 23 años y sí fue un shock en mi vida (…) no estaba preparada, claro… son cosas que escuchas, que tienes noción y todo esto, pero ya estar ahí y que te pase a ti, hay una pérdida de autenticidad y de tu persona, de armonía, de equilibrio”, confió.

Pero esta no fue en la única situación en la que se vio afectada la actriz, pues las oportunidades de trabajo también se redujeron, pues expresó que ahora es vista como una mujer problemática.

“Nos quieren hacer ver a nosotras como las locas que queremos problemas, que queremos obtener algo a cambio”, detalló la actriz, quien recuerda lo desprotegida que se sintió cuando alzo la voz, pues fue la primera de las jóvenes que señaló las acciones de Coco Levy.

“Si me fragmentó, sí me rompió”, destacó.

La actriz también confió que algunas redes de mujeres también han cuestionado su decisión, postura que comprende debido a que sabe que están cansadas por todos los abusos que siguen realizándose a las mujeres impunemente, aunque también reconoció que aún hay un gran número de aliadas que le han demostrado su apoyo y solidaridad.

Danna orotga el perdón pero no desiste de las acusasiones



Foto: Instagram

Danna, además, no perdió la oportunidad de aclarar que, pese a que otorgó el perdón a Levy, eso no es sinónimo de que haya desistido de sus acusaciones.

“En ningún momento me voy a desistir, yo alcé la voz y estoy clara de lo que quiero y de que fue verdad, me pone muy nerviosa incluso decirlo porque es la parte más difícil, que te crean, y es que justo no hay nadie que compruebe qué pasó, es mi dicho contra el de él”, profundizó.

Finalmente, Ponce aprovechó para expresar que, si tomó la decisión de hacer pública su acusación, antes de emprender la denuncia de forma legal, fue porque sabía que las autoridades no responderían como el caso ameritaba y estaba en búsqueda de expansión, pues tenía conciencia de que no era la única mujer que había pasado por la misma situación, hecho que se comprobó poco después, cuando otras actrices afectadas hablaron públicamente de su experiencia.

