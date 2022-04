Danna Paola y Belinda, en nueva versión de “Chicas Pesadas”

Ahora que Belinda retomó su carrera como actriz, con su participación en la serie “Bienvenidos a Edén”, quizá también sea el momento de que regrese al teatro, pues la cantante ya aceptó participar en la versión mexicana de “Mean Girls”, junto a Danna Paola; así lo confirmó el productor Alejandro Gou, quien ya sólo está esperando que le vendan los derechos de la puesta.

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, aseguró.



Foto: Lucia Farani, archivo, El Universal

Le prenden veladoras a Héctor Parra

A 10 meses de que el actor Héctor Parra fuera detenido y puesto en prisión preventiva por el delito de abuso sexual contra una de sus hijas, Alexa Parra, las personas allegadas ya prenden veladoras en su nombre, deseando que todo termine pronto.

Así lo dio a conocer su otra hija, Daniela, quien siempre lo ha defendido: “Gracias a todas las personas que me han mostrado apoyo, las que incluso me mandan fotos de que están poniendo veladoras, no tengo cómo pagarles”, dijo en una storie de Instagram donde suele mantener a sus seguidores al tanto del caso.

La última noticia es que se aplazó una nueva audiencia para mayo porque una nueva defensa entró a defender al actor de “Un poquito tuyo”.



Héctor Parra. Foto: Archivo, El Universal

Se unen técnicos de cine para comprender su arte

Técnicos especializados en cine han conformado un grupo para adentrarse a la literatura, técnica de cine y guiones, con el objetivo de discutir entre ellos y aprender de la experiencias de otros. Eso, consideran, los hará mejores a todos en el set, claro, sin descuidar la preparación académica que pudiese existir en algunas áreas como fotografía. La iniciativa acaba de comenzar y el grupo ha ido creciendo.