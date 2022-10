Danna Paola se pronuncia contra el "edadismo", ¿de qué tipo de discriminación se trata?

Danna Paola se mostró empática con Paty Cantú, luego de que la cantante explotara en Twitter con una serie de mensajes en contra de quienes la critican por su edad.

Cantú que está en pleno estreno musical de su tema "Mi película", le hizo una especial petición a los haters que entre otras cosas la han criticado por "estar pasada de moda" y "ser vieja".

"No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos", expresó en un primer mensaje.

La exintegrante de Lu, y que lleva varios años de solista ganándose un lugar dentro de la música pop, se dijo harta de las ofensas y las comparaciones, pidió respeto y sugirió que a quien no le guste su música, simplemente se aleje.

"Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mi. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias".

Cibernautas señalaron que muchas de las críticas venían de parte de los fans de Danna Paola:

"Qué feo que los fans de Danna se comporten de esa manera cuando son los primeros en exigir respeto para Danna y peor que usen la imágen de otra mujer a la que ni siquiera siguen y sólo la usen para intentar culpar a otro fandom". "No sólo ellos también he visto keninis diciéndole cosas cuando ella cita a Kenia, yo soy Kenini y me aparece todo y muchos comentarios son rebajándola también y que se quiere colgar", se lee.

Danna Paola halaga a Paty Cantú

En un tercer comentario, Cantú, de 38 años, habla específicamente de la edad, y pide que dejen de hacer sentir a las mujeres mayores de 30 años como "estorbos", pues eso es "antifeminista y estúpido". (El edadismo es una forma discriminación, se critica o discrimina a una persona por razón de la edad que tiene).

"Ah, y dejen de creer que forever young significa para siempre 20. Si tienes suerte llegas a viejo. Y en la edad que sea merecemos sueños y libertad. Dejen de querer hacer sentir a las mujeres de mas de 30 como estorbos porque es lo más antifeminista y estúpido del mundo".

Danna Paola, de 27, le escribió un comentario en el que le externa su admiración y le recalca su importancia dentro de la escena pop en México.

"@PatyCantu y tú. Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas. El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista maravillosa y te admiro muchísimo, Gracias por seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria".

Cantú agradeció el gesto de Danna y también le expresó lo mucho quela admira.

"Gracias por tus palabras. Significan mucho y hacen eco. Qué bonito se siente que entre nosotras siempre se construyan puentes y jamás se destruyan castillos. Eres impresionante, icónica y tu arte imborrable. Te quiero y ojalá pronto me toque verte y darte un abrazo. De verdad".

