Danna Paola responde por sus fiestas: “no soy ejemplo de nadie”

A Danna Paola no le preocupa lo que digan de ella, hace unos días publicó un tuit en donde confesó que llevaba una semana de fiesta, esto, nos dicen, por las largas horas que pasa en el estudio, en las que aprovecha para tomar una cerveza o un “vinito”. La cantante aclaró que le gusta mostrarse como es, más allá de cualquier crítica.

“No soy ejemplo de nadie, al contrario, creo que el ejemplo más genuino es ser yo misma, y no cuidarme, llevo toda la vida tratando de cuidar una imagen perfecta, etcétera, y la verdad que creo que eso no existe. La mujer perfecta es la mujer que soy y los valores que tengo, el mensaje que quiero dar y me encanta la fiesta, además toda mi música tiene que ver con la fiesta”, dijo la también actriz.

Yuya y Siddhartha incentivan talento de su hijo

Todo parece indicar que el pequeño hijo de la youtuber Yuya seguirá los pasos de su papá, el cantante Siddhartha, pues en más de una ocasión Mariand Castrejon, el nombre real de la creadora de influencer, ha dejado ver en su Instagram que al pequeño de un año le gusta mucho bailar y disfruta poner música en un tocadiscos. Asimismo ambos papás incentivan su lado musical con juegos alusivos, incluso tiene un piano a su tamaño y es el fiel acompañante del intérprete durante sus sesiones de ensayo, que a veces suceden en el comedor de su casa.



Foto: Vía Instagram @iamsiddhartha

“Me están lastimando”, gritan en zafarrancho con Jorge Salinas

Tremendo zafarrancho ser armó durante la presentación de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, ya que, al terminar la rueda de prensa, no pasaron ni dos segundos cuando todos los medios de comunicación se le amontonaron a Jorge Salinas para preguntarle su versión acerca de los escándalos que hay de una supuesta infidelidad a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. Personal de Televisa gritó “no va a hablar hasta que no se comporten”, mientras que compañeras del medio pedían apoyo: “compañeros me están lastimando”, “háganse para atrás”. Salinas tuvo que poner orden al decir “guarden la compostura, no quiero que se vayan a lastimar”.



Foto: Vía @salinasjorgemx

