Danna Paola habló nuevamente sobre su delgadez y despejó rumores

Una de las cantantes y actrices más talentosas y queridas de nuestro país es sin dudas Danna Paola. La joven comenzó su carrera cuando era muy pequeña y en base al esfuerzo supo mantenerse y cosechar muchos éxitos. Pero ahora Danna ha sido criticada nuevamente por su apariencia física, e incluso algunas personas aseguran que la intérprete de "Oye Pablo" estaría enferma.

Danna Paola aseguró que está "harta de que todo el mundo opine de su físico". La actriz incluso habló de este tema hace varios meses con el periodista Yordi Rosado en su canal de YouTube y allí aseguró que fueron los medios de comunicación los que generaron en ella una inseguridad sobre su cuerpo que antes no existía.

Leer más: Danna Paola normaliza tener estrías con su foto más sensual

Algunos medios aseguran que Danna Paola ha perdido más de 15 kilos en los últimos meses, lo cual es algo relativo, ya que si bien se la ve mucho más delgada a la actriz, puede ocurrir que haya perdido peso pero que al mismo tiempo haya ganado masa muscular.

Leer más: Danna Paola, señalada por supuesto plagio en redes

"Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mi. Estoy feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo...Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más", aseguró Danna Paola recientemente.



Foto: Danna Paola. Fuente: Instagram @dannapaola

"He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar...de levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo", continuó Danna Paola y de esta forma aseguró que no tiene problemas de salud.