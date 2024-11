Antes de saludarla, Ariana Grande indicó a Danna lo mucho que le gustó su doblaje en el papel de Elphaba, en "Wicked", la cinta que la actriz estadounidense protagoniza, comentario que conmovió en demasía a la cantante mexicana, que anhelaba que llegara el momento de conocer a las protagonista del musical.

11 años después de que Danna y Ceci de la Cueva protagonizaran la obra musical "Wicked", las actrices vuelven a convertirse en Elphaba y Glinda, pero esta vez sólo prestando su voz para la versión cinematográfica, producida por Universal.

Por ello, ayer se dieron cita en el Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo la premiere, con la presencia de Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes dan vida a Galinda y Elphaba, respectivamente.

Luego de que Danna y Ceci tuviera la oportunidad de interactuar con las estrellas estadounidenses, contaron a la prensa que el trabajo que la cantante mexicana hizo gustó tanto a Grande que, lo primero que hizo al encontrarse frente a ella, fue hacerle saber el buen trabajo que había hecho con la voz en español de Elphaba.

Sin embargo, no fue Danna quien habló de los elogios que recibió por parte de la intérprete de "Thank U Next", sino que Ceci fue quien más entusiasmo mostró a la hora de compartirle a la prensa lo ocurrido.

"Quiero que sepan que lo primero que Ariana le dijo a Danna", dijo, mientras volteaba a ver a Danna y le solicitaba que contara a los medios de comunicación lo que la cantante le había dicho.

A lo que la cantante contestó:

"Me dijo: ´you sound beautiful´ (suenas hermoso)", dijo muy sonriente.

"No le dijo ´hola´, no, nada de eso, le dijo ´you sound beautiful´", reiteró de la Cueva, que mostró gran orgullo por el efecto que el trabajo de Danna generó en la protagonista de la cinta.

Fue así que Danna dijo lo agradecida que se sentía, tras recibir esas palabras, pues Elphaba es un personaje a quien le guarda especial cariño, pues en 2013, cuando protagonizó la obra de "Wicked", fueron pocas las personas que creyeron que era capaz para hacer una buena interpretación.

"Así que me hizo muy feliz, es un sueño hecho realidad, por supuesto, conocerla, poderla conocer hoy y que haya dicho que le había gustado lo que habíamos hecho, me hizo muy feliz", expresó.

