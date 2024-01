Danilo Carrera dice que Ricky Martin lo quería conocer: "no juego en esa liga", confiesa

A los famosos también los siguen otros famosos, es el caso del actor ecuatoriano Danilo Carrera, a quien seguía en Instagram nada más ni nada menos que el cantante Ricky Martin, así lo dio conocer recientemente en una charla en el podcast Morfi.

Danilo, protagonista de telenovelas mexicanas como "Hijas de la luna", "Vencer el miedo" y "Quererlo todo" confesó que incluso lo contactaron para que se conociera con el intérprete de "Livin' la Vida Loca", pero esto finalmente no nocurrió.

El exnovio de la actriz Michelle Renaud, quien se acaba de casar con el también histrión Matías Novoa, está enfocado en el cuidado de su madre, quien fue diagnosticada con cáncer en noviembre pasado.

Danilo Carrera "rechaza" a Ricky Martin

Para Danilo Carrera fue una sorpresa el que Ricky Martin, a quien admira desde niño, lo siguiera en Instagram, recordó que sus amigos se sorprendían al descubrir esta situación, aunque a él no le asombraba tanto porque sabe que era del target del cantante puertorriqueño.

"La gente me decía: 'oye, Ricky Martin te sigue', obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target del man", dijo risueño".

Detalló que incluso tuvo la oportunidad de conocer a la voz de "La copa de la vida", pero no le interesó.

"Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga", afirmó.

Sobre la admiración que le tiene a Ricky desde hace muchos años, admitió:

"Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como 'Tu recuerdo' que la gente no conoce mucho. En el 98 cuando el man canta 'La copa de la vida' para el mundial yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops", reveló.

Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef dieron por terminada su relación hace unos meses, ambos comparten el cuidado de dos hijos; Ricky es padre de cuatro.





