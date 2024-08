Daniela confronta inseguridades en EP

La cantante argentina radicada en México, Daniela Spalla, asegura que la música ha sido su puente de expresión para cosas que ella se suele callar, premisa en la que se inspiró para crear su EP, Spalla.

“El hilo conductor han sido las ganas de decir algo y de defenderlo, aceptar que hay gente a quien probablemente no le guste escuchar lo que voy a decir o que no esté de acuerdo. No sólo tiene que ver con la música, sino también con mi vida personal”, comparte.

Sus ganas de expresarse surgen a partir de desencuentros o incomodidades en sus relaciones interpersonales, por lo que espera que este álbum le ayude a mejorar su forma de decir las cosas.

“Es confrontarme a mí misma para decir algo que me está incomodando, algo que quiero cambiar. A veces me cuesta enfrentar a la otra persona y tuve que trabajarlo, fue un proceso más largo de lo que han durado otros momentos cuando no logro expresar lo que pienso, quizás por eso fue más difícil y me movilizó mucho a hacer canciones”, indica.

Aunque suele expresar mucho en sus letras, Spalla se considera una persona introvertida, por lo que en su búsqueda de mostrar esta nueva faceta de ella, apeló no sólo su entorno más cercano, pero sobre todo, también a la ayuda de un profesional de la salud.

“El entorno me ayuda, hablarlo con gente que quiero, además de la terapia, de encontrar ciertos ejercicios, como escribiendo lo que quería decir en papel, a ver si así encontraba las palabras”, explica.

En el proceso recordó la parte de ella más extrovertida, para comenzar a explotarla a su favor: su familia paterna, los “Spalla”, como se titula el EP que publicará el 15 de agosto en plataformas.

“La familia de mi padre siempre ha sido mucho más extrovertida, eso me ha ayudado para encontrar esa parte de mí, para afrontar este tipo de problemas de no poder decir o encontrar las palabras que uno va sintiendo”, comenta.

En este EP, Daniela busca evolucionar a nuevo nivel musical, uno en el que su música sea más bailable, una apuesta diferente en cuanto a sus temas más populares, enfocados hacia la balada pop.

“Tiene una intención a la pista baile, son canciones más electrónicas, además exploré partes habladas, como en ‘Sicilia’, que además tiene sintetizadores, algo estridente pero que aporta mucho para que la canción ‘baile’”.

La cantante también quiso que las cinco canciones que conforman el disco tuvieran una narrativa que las uniera.

“Hubo una exploración a nivel de estructuras, por ejemplo, en una de las canciones todo es fiesta, y en la que le sigue esa fiesta se va derritiendo a nivel de la letra pero también de la música, busqué que los temas estuvieran unidos”.

Daniela se presentará en el marco del festival Hera, el 24 de agosto, primer evento que tiene en su line up únicamente a solistas o bandas encabezadas por mujeres.