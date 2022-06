Daniela Berriel le contesta a Gonzalo Peña: “Yo le di el perdón, que no se confunda”

La actriz Daniela Berriel reaccionó al comunicado que, hace unos días, publicó Gonzalo Peña en sus redes sociales, en el que aseguraba haber sido declarado “judicialmente inocente” de las acusaciones que lo señalaban como cómplice en el abuso sexual que Berriel sufrió en 2020, en Acapulco.

El actor aseguró que para él no ha sido nada fácil tener que pasar por algo tan fuerte en su vida, pero agradeció que por fin “se haya hecho justicia” y que pueda continuar con su vida; aunque detalló que todavía necesitará tiempo para sanar.

Ante las palabras de Peña, Berriel decidió romper el silencio para desmentirlo, pues aseguró que la situación legal del protagonista de “Cita a ciegas” es completamente diferente a la que presumió en las redes. La también conductora aclaró que fue ella la que le otorgó el perdón al actor; pero que eso no le quita la responsabilidad sobre lo que hizo.

“Yo le otorgué el perdón porque la Fiscalía consideró que su testimonio es útil para el juicio contra mi agresor, razón por la que Gonzalo Peña no entró a la cárcel. Que no se confunda a que no sea responsable del acto que cometió”, escribió.

Además, resaltó que ni Gonzalo ni las autoridades ni nadie pueden hablar de justicia en su caso, ya que el hombre que la atacó continúa en libertad.



“¿Justicia? No se ha hecho, ya que todavía estoy en la espera de una demanda de amparo para que se retome el caso en contra de Eduardo Ojeda (su agresor)”, agregó.

Por último, la actriz agradeció a los medios y sus seguidores por el interés y el apoyo que ha recibió, pero detalló que esta será la última vez que hable del actor.



¿Cómo va el caso de Dniela Berriel?

Óscar Mora, abogado de Daniela, habló sobre el proceso legal que la actriz emprendió hace más de un año, en el que acusa a Eduardo Ojeda de haber abusado sexualmente de ella durante un viaje que compartieron a Acapulco.

Pese a que, en su momento, un juez dictaminó que no había suficientes elementos para declarar a Ojeda culpable de violación, el licenciado reveló que actualmente se encuentran esperando a que se resuelva un amparo y así poder retomar el caso.

Sobre las declaraciones de Peña, Mora aseguró que no pudo ser declarado inocente ya que ni siquiera llegó a ser enjuiciado y aunque está en su derecho de decir lo que mejor le parezca, la realidad es completamente diferente.

Asimismo, explicó que el caso de Berriel sigue vigente, solo falta que las autoridades permitan que se haga justicia.

