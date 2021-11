Daniel Habif no se considera un gurú, sólo busca motivar

Ni coach, ni gurú, ni motivador, a Daniel Habif no le gusta ponerse etiquetas porque considera que eso sería limitarse.

"Soy un servidor que pone sus talentos y sus dones para generar valor y significado en la sociedad y me gusta llevar este, llámese conferencia, espectáculo, y vincularme con la gente pero no me considero ni coach ni motivador", dice en entrevista.

"¿Mi trabajo motiva e inspira?, sí, ¿que mi trabajo puede ayudar y servir y cambiar de forma positiva ciertas partes de la vida de alguien?, sí, también, pero lo hago también por una necesidad de expresión, de comunicación, de servir. Si tus talentos no están al servicio de la sociedad considero que es una tremenda insolencia".

Habif está promocionando su libro "Las trampas del miedo" y a la par se prepara para retomar sus conferencias el próximo año bajo el nombre "Ruge". Señala que este proyecto con el que da charlas motivacionales surgió sin que lo pensara y a raíz de que su esposa subió un video suyo a redes sociales que se volvió viral.

Pero si bien él no se dice a sí mismo gurú, figuras de redes sociales como Diego Ruzarin y Pablo Salum han expresado a través de sus plataformas sus críticas hacia Habif, señalándolo como "gurú vende humo", como el caso de un video que en 2020 publicó Ruzzarin.





Con respecto a las críticas Habif opina:



"Están en todo su derecho de criticarme, ellos pueden ser dirigidos por prejuicios o por suposiciones, no tengo el gusto de conocerles, yo jamás me atrevería a hablar de alguien que no conozco y quien piensa que te conoce por un tuit ya sabes qué puedes pensar acerca de una crítica de esa índole", asegura.



"Aparte en otro sentido, sí existen aquellas personas que construyen un culto a su personalidad, por supuesto, también existen esas personas, yo no soy de esas personas. Las críticas siempre van a llegar y todo el mundo está en su derecho de juzgarte, cuestionarte, criticarte y bienvenido. Qué bueno también que exista la otra contraparte pero lo que sí sé es que soy una persona que se ha preparado, que tiene sustento, que se sube a esos escenarios con la intención de servir, de ayudar y tarde o temprano a todo mundo se le ven los hilos, tú puedes esconder la verdad pero no la puedes destruir".



Al respecto, Habif comparte su opinión con respecto al tema del coach emocional Ricardo Ponce, quien en la primera parte de este año había sido señalado por mujeres quienes dijeron que fueron abusadas sexualmente pues había creado una secta sexual; aunque se inició una investigación no hubo un proceso legal en contra de Ponce y este sigue trabajando actualmente.



"Qué bueno que salió a la luz, la verdad tarde o temprano se revela, qué bueno, no puedo opinar más allá de eso. ¿Debería haber mucho más vigilancia acerca de eso? Sí, pero cuando pensamos en una secta hasta los que compran Apple son una secta, podríamos visualizarlo de esa forma ¿son una secta? No lo sabemos, ¿las ideologías políticas son una secta?, no lo sabemos, ¿la libertad de culto?", cuestiona Habif.



"Yo no creo tener la capacidad para poder definir eso mucho menos para dividirlo, ahora, si hay algo completamente ilegal debe de ser atendido de esa forma como algo ilegal y debe ser abordado claramente desde ahí y está excelente".



En "Las trampas del miedo" Daniel Habif, quien actualmente explica que estudia su tercera carrera, ahora en psicología, reúne el trabajo de casi cuatro años de investigación, estudio, escritura y recopilación, en el que presenta una aproximación en tres dimensiones hacia el miedo: la biológica, psicológica y espiritual.



"Contiene estudios, herramientas, meditaciones, material de apoyo para que dentro de ese marco integral otorgue de manera eficaz donde tú puedas trazar ciertas rutas para abordar la permanencia del dolor, la angustia de la soledad o las diferentes soledades que hay, comprender por qué hay ciertas reacciones que no podemos controlar, qué sucede en nuestro cerebro, cómo la mente es más caótica que la realidad, utilizar respiración diafragmática…", adelanta.



"Es un libro completo que le habla a cualquier persona de cualquier género, ideología, postura política o creencia religiosa, ya que aborda algo que nos conecta claramente a todos: el miedo como mecanismo de supervivencia, de defensa o ofensiva y cómo a través de mi experiencia personal y profesional lo he abordado en diferentes etapas de mi vida".

