Daniel Habif enfrenta sus miedos

El conferencista y conductor Daniel Habif se enfrenta constantemente al miedo, no es "Inquebrantable", como el título del movimiento que lidera, pero asegura que su mayor virtud es no quedarse estancado en un sentimiento.

En su carrera ha probado como empresario, modelo, conductor y actor; el cambio es una de sus necesidades. Durante la pandemia también ha decidido "mutar" y dar marcha a uno de los proyectos que tenía en mente desde hace tiempo: su propio video podcast.

“Tengo muchisimos miedos, la diferencia es que no me condeno al dolor, pero al día de hoy tengo sueños gigantes y los sueños que tengo por delante me hacen temblar las piernas, el miedo ha tocado a mi puerta desde la infancia, pero el miedo es esencial para nuestra especie como el hambre”, acepta.

Todos los miércoles y sábados estrena un nuevo episodio en sus redes sociales y su cuenta de YouTube. El actor Jaime Camil, el chef Jordi Roca y el cantante Carlos Rivera son algunos de los invitados que ha tenido.

Una de las ventajas que encontró durante el confinamiento es que puede comunicarse con personajes que quizá físicamente sería imposible reunir. En el futuro le gustaría, por ejemplo, conversar con el político uruguayo José Alberto Mujica, el rapero puertorriqueño Vico C y el cantante Joaquín Sabina, entre otros.

Debido a sus discursos, Habif ha sido criticado por públicos y mandatarios como Nicolás Maduro, quien desaprobó lo que el youtuber dijo durante el concierto Aid Live de Venezuela, que se realizó en 2019. Sin embargo, para él la crítica es un reflejo de inferioridad.

“Hay que ser muy básico para burlarse de alguien y es muy diferente vivir en el humor, vivir a la luz humorística, tener humor, hacer una parodia, hacer una satira politica, utilizar el sarcasmo, para eso se necesita de un pensamiento sofisticado, pero para la burla básica hay que ser estupido, esa es la realidad”, afirma.

Además de este proyecto, está trabajando en su segundo libro y el siguiente año espera estrenar su participación en una obra de teatro y un espectáculo de poesía dramatizada que él mismo produce.

