Daniel Bisogno y Maribel Guardia burlan la tragedia y regresan a "Lagunilla mi Barrio"

Albertano, Germán Ortega, Violeta Isfel, Maribel Guardia y Daniel Bisogno forman parte de la obra de teatro "Lagunilla mi Barrio", que después de muchas situaciones personales del elenco, un año después de su estreno logró las cien representaciones.

La celebración fue en donde siempre se han presentado el Centro Cultural Teatro 1, donde todos los miembros de la producción e invitados se dieron cita para celebrar y compartir lo que han superado para mantener viva la puesta en escena.

"Hemos pasado por muchas cosas pero creo que eso es lo que demuestra que Lagunilla mi barrio tiene un corazón enorme y que el público nos respalda, gracias a eso pase lo que pase, hemos tenido la convicción de venir a dar función cada fin de semana", contó Violeta Isfel.

La actriz ha tenido que superar una etapa de depresión en su vida, que dice, afrontó con terapia y la energía de "Lagunilla mi Barrio".

"Esto me ha ayudado a encontrarme conmigo misma, siempre he dicho que para que las cosas buenas pasen y ser un imán de todo eso tengo que estar bien conmigo, y aquí lo he logrado", contó la actriz.

Pero como Violeta, Daniel Bisogno y Maribel Guardia han tenido que superar problemas personales, y pese a todo han sido un soporte importante de la obra de teatro patrocinada por la banda La Maldita Vecindad.

Daniel Bisogno y Maribel Guardia han pasado por momentos complicados pero se reintegran a "Lagunilla mi barrio". Foto: Clasos.

El presentador del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, estuvo fuera tres semanas debido a su hospitalización de emergencia por un cuadro hepático, pero se reintegró para las cien representaciones.

"Por fin se reintegra nuestro compañero, muy felices de tenerlo de vuelta, y claro hay que cuidarse mucho en una producción de este tipo porque si pasa algo no siempre hay quién te supla, constantemente me hago mis chequeos, trato de no desvelarme", compartió Albertano.

Y además, la actriz Maribel Guardia, pese al fallecimiento de su hijo Julián, se ha mantenido constante en las presentaciones, sintiendo el cariño de su público, que la impulsa a seguir.

"Es el ejemplo más grande de fortaleza, le admiro muchísimo, siempre antes de función paso a darle un abrazo decirle que si todo bien, ella también siempre antes de salir al escenario hace lo mismo, ha sido todo para ella sentir el calor de su gente cada semana", aseguró Violeta Isfel.

Contra viento y marea, y también unos tacos de canasta, "Lagunilla mi barrio" que celebra el folklore de la capital en un musical, llegó a sus 100 primeras representaciones.