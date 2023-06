Daniel Bisogno internado de emergencia y la carta de Héctor Parra desde la cárcel, entre lo más leído de la semana

Una semana muy complicada fue la que vivió el conductor Daniel Bisogno, quien fue hospitalizado de emergencia debido a algunas molestias, las cuales comenzaron el viernes 26 de mayo y al ser diagnosticado resultó se una falla hepática, la cual debía ser atendida lo antes posible.

Fue la propia Paty Chapoy quien dio la noticia durante la transmisión de "Ventaneando" del lunes 29, asegurando que a pesar de lo delicado de asunto, los doctores tenían contralada la situación; aún así en redes sociales se desataron rumores de su muerte, por lo cual sus compañeros del programa tuvieron que salir a desmentirlos.

Fue el viernes 2 de mayo cuando fue dado de alta y enviado a su casa, pero Chapoy señaló que no podrá reincorporarse de inmediato a trabajar, sino que tendrá que estar unos días de descanso.

“Porque no fue nada sencillo, no le sacaron la muela. Lo que está ocurriendo es algo realmente delicado y serio… en cuanto esté completamente recuperado, tres o cuatro días después de la semana entrante, tal vez ya venga a trabajar", expresó la conductora.

Cazzu y Nodal presumen su amor en el escenario

El sábado pasado al fin Christian Nodal llegó al Foro Sol, donde convocó a 60 mil asistentes, pero lo que más emoción causó entre el público, no fueron las más de 40 canciones del repertorio, sino la presencia de Cazzu en el escenario.

Este emotivo momento se dio ya casi al final del concierto, cuando Nodal interpretaba “De los besos que te di”, sorpresivamente la argentina apareció en escena causando gritos de emoción entre la gente, ella se abrazó a su novio para bailar algunos segundos y finalmente le dio un beso y se retiró.

En su cuenta oficial de Instagram, Cazzu había colgado al inicio de la presentación video del escenario sobre la zona de consolas, desde donde tomó también la participación de Ángela Aguilar.

Se alza otra voz a favor de Héctor Parra

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón quiero compartir con ustedes una verdad dolorosa que ha afectado a mi familia. Soy Daff Hoffman y me siento sumamente triste por la forma en la que se ha manejado el caso de mi prima y su padre, Héctor Parra", es como inicia su mensaje Dafne Hoffman, prima de Alexa Parra.

La joven usó sus redes sociales para dar a conocer un comunicado donde habla sobre las posibles anomalías que hubo en el juicio de Héctor, además de dejar entrever que era muy posible de Alexa haya actuado bajo la influencia de alguien más y cuestiona la forma en que su tía Ginny Hoffman manejó el supuesto abuso de su hija.

Lo que deja claro, es que su intención no es desacreditar la historia de Alexa, pero también habla sobre anomalías en su defensa de las que, explica, la han dejado perpleja y de las que no quiere ser cómplice.

“No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo. No puedo seguir en silencio. Siento una profunda tristeza porque me siento acorralada. Por un lado, quisiera poder estar junto a Alexa para apoyarla en lo que sea que haya sido la verdadera historia. Pero, iclaro! Mi familia nunca permitirá que intervenga”.

Ante tal mensaje Daniela Parra, media hermana de Alexa e hija de Héctor Parra, expresó su agradecimiento hacía Dafne en un comentario a dicho comunicado.

“Te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mi y por mi hermana, que tú y yo sabemos está siendo víctima de su propia familia. Ojalá le llegue el mensaje y se acerque aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere; de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión”, escribió Parra.

Héctor Parra se expresa desde la cárcel

Después de que fuera sentenciado a 10 años y seis meses por el delito de corrupción de menores, el actor Héctor Parra escribió una carta que su hija mayor Daniela Parra dio conocer a través de su cuenta de Instagram, donde no sólo sigue defendiendo su inocencia, también lamenta que su hija Alexa haya sido manipulada para declarar que fue abusada por él.

“Jamás en mi vida ni por un solo segundo he sido capaz de faltarles el respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No está en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación y quiero resaltar especialmente, familia, sembraron en mi, con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hacen ser un hombre intachable”, señaló el actor.

Después insistió en su hipótesis de que Alexa ha sido manipulada por su madre, para que realizara las acusaciones que hoy lo mantienen encerrado.

“Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mi. Que fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer! Es víctima del coraje, el despecho, la frustración, la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos”, destacó.

También agradeció a su familia, amigos y al público en general por seguir defendiendo y creyendo en su inocencia.

Arath de la Torre en nueva polémica

Todavía no se olvida la noticia de que amenazó a la periodista y conductora Joanna Vega-Biestro, cuando el actor Arath de la Torre ya se vio envuelto en una nueva polémica, esta vez porque tuvo

una discusión con los empleados de una aerolínea en Cancún, por no dejarlo abordar un avión a pesar de que había llegado unos minutos tarde.

La furia del también actor se acrecentó al grado de que insultó y amenazó a los empleados después de haberle aventado un baucher a uno de ellos. Es por ello que los usuarios comenzaron a compararlo con Alfredo Adame, además de reprobar su actitud y señalarlo de "prepotente" y grosero".

Arath no se quedó callado y a través de sus redes sociales comenzó a publicar varias historias (que ya no están disponibles) en las que deja entrever que haberlo grabado sin su consentimiento podría considerarse como ilegal y hasta podría significar la cárcel para quien lo hace y remató publicando una frase:

“Golpean al lobo hasta que muerde, y luego dicen que es malo".

