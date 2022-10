Damián Alcázar también tiene sus corcholatas

Morelia.— A dos años de que concluya el actual sexenio, Damián Alcázar confía en que el proyecto liderado por Andrés Manuel López Obrador se sostenga en la presidencia de la República, pese a la molestia en algunos sectores de la población.

El actor de las películas La ley de Herodes y El infierno, quien apoya abiertamente al mandatario, considera que hay más gente informada, que quienes solamente ven televisión.

“Si son pensantes e inteligentes, no van a querer regresar al PRI o PAN”, dice Alcázar.

“Mucha gente no se quiere enterar porque ve televisión y cuando ve televisión no se entera, y los periódicos con sus titulares también tergiversan la mirada de la gente, (pero) los de a pie saben que les va bien, que subieron el salario, que no pasan hambres, que la gasolina va caminando y esa gente es la que va a sostener (el proyecto)”, reitera.

A pregunta expresa, considera que la decisión de López Obrador de ir mostrando sus “corcholatas”, como llamó a quienes pueden sucederlo en 2024, fue algo positivo.

Además de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, Alcázar considera al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Por intuición me parece que el de Gobernación tiene mucha fuerza; Claudia indudablemente; Ebrard lo ha hecho muy bien a nivel internacional, pero recuerdo que cuando era jefe de Gobierno (en la capital) la gente no lo apreciaba mucho. Lo que sí puedo decir es que sabemos que hay de dónde sacar, en cambio del otro lado (la oposición), no hay nadie”, subraya.

En el tema cultural, uno de los que ha causado más controversia, Alcázar subraya que el cine y el teatro se seguirá haciendo.

“Se pueden hacer películas con bajo presupuesto y muy bueno”, indica.

Damián Alcázar se encuentra en esta ciudad para presentar Poderoso Victoria, una cinta en la que se unen los pobladores de un lugar recóndito para poner en marcha una locomotora y tener comunicación.

El filme fue objeto de una gala en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, que concluye esta noche.