Daisy Anahy, exesposa de Eduin Caz, presume su embarazo en Roma

Cada vez falta menos para que Eduin Caz y su exesposa Daisy Anahy reciban a su tercer hijo, quien será una niña, a pesar de que en un inicio se dijo que sería niño.

Al paecer, la expareja no ha puesto punto final definitivo a su relación sentimental, pues luego de que se diera a conocer, por el propio vocalista de Grupo Firme, que Daisy era ya su exesposa, la empresaria y generadora de contenidos fue vista en el concierto que la agrupación ofreció el pasado fin de semana en la Ciudad de México, lo que generó comentarios de una posible reconciliación.

Fue en los Premios Lo Nuestro, donde Eduin le dedicó palabras de agradecimiento a Daisy, con quien lleva varios años de relación y tienen dos hijos, pero llamó la atención que se dirigió a ella como su "excaesposa".

Ante el alboroto de sus seguidores, el cantante explicó que "lo dejaron" y que él estaba "haciendo su luchita"; aunque se desconoce el motivo del rompimiento, versiones señalan que podría ser por las constantes infidelidades de Caz.

El Día de San Valentín compartieron un video juntos en el que Eduin le regala a Daisy unas lujosas pulseras personalizadas, aunque la velada parecía ser romántica, días después se hizo oficial su separación.

Daisy Anahy presume su embarazo

Aunque hace algunas semanas, cibernautas cuestionaron el embarazo de Daisy Anahy, asegurando que "no estaba esperando bebé", porque no se le veía nada, ahora Anahy presume su pancita, y lo hace desde tierras europeas.

Después de ser captada en el concierto de Grupo Firme, Anahy puso tierra de por medio con Eduin, y se fue de viaje a Europa, pues publicó una serie de fotos en las que presume su avanzado embarazo.

"Roma es amor", escribió para acompañar las imágenes en las que luce un ajustado outfit; posó en La Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes monumentales del Barroco en Roma.

Jhonny Caz, su cuñado, escribió que es la "embarazada más hermosa", mientras que decenas de fans la felicitaron por el "acertado cambio de look", y no podían faltar los comenatrios sobre Eduin Caz, algunos le sugerían que "no lo perdone", mientras que otros hicieron notar que aún porta el anillo de casada y que debeían volver por la bonita familia que tienen.

Mientras Daisy Anahy se encuentra en tierras europeas, Eduin Caz se prepara para el inicio de su gira, compartió que necesita bajar cinco kilos para alcanzar el peso ideal que tenía antes de las cirugías a las que se sometió hace unas semanas, proceso en el que la madre de sus hijos estuvo presente.

Grupo Firme comenzará en abril una serie de conciertos en Estados Unidos, y la banda está de estreno, pues ya cuentan con su propio avión privado.

