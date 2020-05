The Cure comparte uno de sus mejores conciertos: Sydney 2019

Para estar más cerca de sus seguidores, varios grupos musicales decidieron lanzar algunos de sus conciertos a través de plataformas como Youtube para que la cuarentena no se sienta tan pesada.

Ahora fue el turno de The Cure, quienes compartieron el show que dieron en la Sydney Opera House en 2019.

Dicha gira fue para conmemorar el 30 aniversaio del disco Disintegration, el cual es uno de los más importantes en la carrera de los ingleses ya que contiene éxitos como "Píctures of You", "Lovesong", "Lullaby" y "Fascination Street".

El show que Robert Smith y compañía brindaron en Australia fue en mayo del año pasado y se colocó como una de las mejores actuaciones de The Cure ya que ofrecieron un show visual de 360° que también incluyó proyecciones visuales en el techo del recinto.

Las canciones que formaron parte del setlist fueron todas las que componen el álbum lanzado en 1989, con una apertura de demos y lados b como "Delirious Night" y "Out of Mind" para cerrar con "Burn", "Three Imaginary Boys" y con el cover de "Pirate Ships" de Wendy Waldman.

