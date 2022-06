Cuando Paul McCartney y John Lennon pelearon en sus discos

En 1971 The Beatles no existe más como grupo y sus integrantes se encuentran dedicados a sus proyectos en solitario. Paul McCartney alista su segundo disco solista, Ram, y su compañero de tantos años, ahora convertido en oponente, John Lennon, prepara Imagine.

Ambos discos contienen baladas, éxitos, canciones con letras reflexivas… pero también contienen mensajes y puyas que se lanzan mutuamente Paul y John.

Ram se publicó en mayo de 1971; en la portada se puede ver a Paul sujetando de los cuernos a un carnero, una fotografía sencilla capturada por su entonces esposa, Linda.

El lp "Imagine" se publicó meses después, en septiembre, y en los insert venía una fotografía de Lennon sujetando un cerdo por las orejas, clara referencia y mofa a la tapa del disco de su excompañero compositor.

Pero los mensajes no paraban allí; el track con el que abre Ram es "Too Many People", y en esa canción Paul expone su cansancio a la postura de liderazgo que asumió John esos años y se lanza directamente contra él y su esposa Yoko Ono. "Me cansé que me dijeran (John) qué hacer, así que escribí esta canción", explicó McCartney en entrevista que dio al Inside the Songs de BBC Radio 4 el año pasado. Demasiada gente predicando prácticas… No dejes que te digan lo que quieres ser.

Pero Lennon no se quedó con los brazos cruzados y respondió de manera muy mordaz: "How Do You Sleep?", track 3 de lado B de Imagine. En esa canción hay una serie de referencias directas a Paul, la más clara: "…lo único que hiciste fue Yesterday", y se burla del tipo de música de McCartney.

La ruptura de The Beatles afectó seriamente la relación entre las dos grandes figuras y parte de ese rencor lo enfocaron en tirarse indirectas ese año, error que no repitieron más. Tiempo después lograron recomponer un poco su amistad y aunque nunca volvieron a componer juntos, para la historia quedó ese bache que tuvieron Lennon y McCartney.

