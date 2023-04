Belinda nunca ha ocultado su gusto por el rap que de Babo, vocalista de Cartel de Santa, la cantante tiene su lado rosa y su lado oscuro, así como ha enloquecido a sus fans cantando los temas más dulces como "Bella traición" y "Edén", también lo ha hecho tocando la bateria e interpretando canciones rockeras como "Muriendo lento".

Beli, como es llamada por sus fans, se encuentra en España promocionando la segunda temporada de la serie "Bienvenidos al Edén" y en entrevista con la revista "Glamour" mostró parte de algunas conversaciones privadas en Instagram, y sorprendió al revelar que una de estas conversaciones es con el rapero Babo.

Contó que Babo le suele mandar videos o audios con sus creaciones musicales, pues dijo, él es una músico talentoso y muy creativo, se mete al estudio en las madrugadas para crear música, y a veces lo comparte con ella.

Belinda mostró un video en el que aparece Babo cantando, y le pidió que no se enojara por haberlo mostrado.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo sonriente.

Belinda muestra video que le mandó el Babo.

Belinda canta rola de Babo a todo pulmón

En 2021, Belinda fue entrevistada por el youtuber Escorpión Dorado, y en aquella ocasión eligió cantar un tema de Cartel de Santa mientras manejaba.

“¿Se pueden decir malas palabras?”, preguntó mientras buscaba el tema en su celular; cuando comenzó a sonar "Todas mueren por mí", el Escorpión se sorprendió, y Belinda cantó a todo pulmón dicho tema que forma parte del primer disco de la banda, "Cártel de Santa: Vol I", lanzado en 2002, el cual incluyó canciones que se convirtieron en éxitos, como: "Asesino de asesinos", "Cannabis" y "La pelotona".

Nunca olvidemos cuando Belinda canto Todas Mueren Por Mi, fue épico pic.twitter.com/qyue5AuHlm — v lvs L and H; 🇲🇽 (@tmhtline) October 14, 2020





El video suele ser recordado por los fans de la cantante, quien dejó claro ayer que mantiene una buena amistad con Babo y que suelen escribirse vía Instagram: "Conversaciones de estudio, de música de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado esto”, expresó la cantante.